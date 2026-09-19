הוא עוד לא ערך הופעת בכורה רשמית בקבוצה בוגרת, אבל כבר גרם לכל מועדוני הפאר של אירופה להילחם עליו. בגיל 15 בלבד, עם כישרון אדיר ברגליים, ג'יי ג'יי גבריאל סומן כעתיד המבטיח של מנצ'סטר יונייטד, אך בעיות אגו ודרישות לא הגיוניות ביחס לגילו שמאחוריהן עומד אבא שמנהל הכל, עלולות להרוס לו את הקריירה בשלב מוקדם.

ג'וזף ג'וניור אנדראו אוסירוויל, או בשם הבמה ג'יי ג'יי גבריאל, הפך השבוע לאחד השמות המדוברים באירופה. מדובר בנער בן 15 שכבר הוכתר על ידי רבים לדבר הבא בכדורגל העולמי והמושיע של מנצ'סטר יונייטד, המועדון בו הוא משחק מגיל 11. סרטונים שלו הפכו לוויראלים ובזכותם קיבל את הכינוי "מסי הילד".

גלריה ג'יי ג'יי גבריאל ( צילום: Naomi Baker/Getty Images )

הוא מסוגל לשחק כחלוץ מרכזי, או כנף שמאל. היתרונות הבולטים שלו הם טכניקה, שליטה בכדור, דריבל, שינויי כיוון ויכולת הבקעה חריגה. כמה חריגה? בעונה שעברה (כשהיה בן 14) הוא שיחק בקבוצת הנוער של יונייטד (עד גיל 18), וכבש 26 שערים ב-29 הופעות וזכה בפרס שחקן העונה של הפרמייר ליג עד גיל 18.

בשנה האחרונה הוא התאמן לפרקים עם הבוגרים, יצא עם הקבוצה להכנות לעונה ואף רשם שמונה דקות במשחק ההכנה מול אתלטיקו מדריד בשטוקהולם. אגדת המועדון, ראיין גיגס, הגדיר אותו לאחרונה "כישרון דורי" וטען כי עליו להישאר ביונייטד ולהשתלב בהדרגה בקבוצה הבוגרת.

אתם בטח שואלים - אם השם שלו הוא ג'וזף ג'וניור אנדראו אוסירוויל, מאיפה הגיע "גבריאל"? ולמה שחקן כדורגל בכלל צריך שם במה? הכירו את ג'ו אוסירוויל, בלם עבר בליגות נמוכות באנגליה ובנבחרת אירלנד, ואביו של ג'יי ג'יי גבריאל. על פי דיווחים רבים באנגליה, מאז שג'יי ג'יי החל לשחק כדורגל, אביו לקח על עצמו להיות הנציג של בנו והוא מעורב בכל דבר הקשור בקריירה שלו, גם אם זה אומר לשנות את השם שלו - הוא החליט שג'וזף אוסירוויל זה לא שם קליט ושיווקי מספיק לשחקן כדורגל מצליח, אז הוא המציא לו את השם "ג'יי ג'יי גבריאל".

ג'ו אוסירוויל, אביו של ג'יי ג'יי גבריאל ( צילום: Shaun Botterill/Getty Images )

וזה ממש לא מסתכם פה. על פי דיווחים שונים, במשך השנים, הוא גם היה פותח חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות, ומפרסם באמצעותם תגובות שנאה נגד חבריו לקבוצה של גבריאל, כדי שישחק במקומם. ברשת אף הופצה טענה שלפיה אביו של גבריאל הוציא אותו ממשחק בגיל תשע, לאחר שלא קיבל את החולצה מספר 10. מקורות שצוטטו בתקשורת במנצ'סטר טענו שהוא אינו אדם פשוט ושקשה להתנהל איתו במשא ומתן.

ביום שלישי האחרון, גבריאל הודיע כי הוא רוצה לעזוב את מנצ'סטר יונייטד וביקש לבטל את הרישום שלו באופן מיידי. גבריאל ואנשיו סבורים שיונייטד קיבלה מספיק הזדמנויות לשלב אותו יותר בהכנות לעונה ובסגלי הקבוצה הבוגרת — ולא עשתה זאת, לעומת שחקנים צעירים אחרים שזכו ליותר דקות משחק. אלמלא בקשת העזיבה, הוא היה מזומן לסגל הקבוצה הבוגרת במשחק גביע הליגה נגד ברייטון ששוחק ברביעי האחרון. אילו שותף, היה הופך בגיל 15 לשחקן הצעיר בתולדות מנצ'סטר יונייטד. לכן במועדון היו "מבולבלים והמומים" מעיתוי הבקשה.

גבריאל כבר הספיק למחוק את כל הפוסטים שהעלה ברשתות החברתיות שקשורים למנצ'סטר יונייטד, ובסביבתו סבורים כי הוא כבר ערך את הופעתו האחרונה במועדון. לאחר שיעזוב באופן רשמי, יהפוך גבריאל לשחקן חופשי, וכל המועדונים המפוארים באירופה כבר החלו לחזר אחר הנער. על פי הדיווחים, המועדון המוביל במירוץ להחתמתו הוא ריאל מדריד. ברצלונה, באיירן מינכן, פריז סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי, ארסנל וצ'לסי, הביעו עניין גם הן.

עדיין עם גשר בשיניים ( צילום: Alex Livesey/Getty Images )

הבעיה הגדולה מבחינת יונייטד היא גילו של גבריאל והפער שבין מעמדו המקצועי לבין מעמדו החוזי. בגיל 15 הוא עדיין רשום כשחקן אקדמיה ואינו רשאי לחתום על חוזה מקצועני באנגליה עד שיהיה בן 17; כשיחגוג 16 ב-6 באוקטובר הוא יוכל לחתום רק על הסכם מלגה. המשמעות היא שאף שיונייטד השקיעה בו מאז גיל 11 ורואה בו נכס עתידי עצום, אין לה כרגע חוזה מקצועני ארוך טווח שמאפשר לה לשלוט בעתידו או לדרוש עבורו סכום העברה רגיל. גבריאל ביקש לבטל מיד את רישומו כדי להפוך לשחקן חופשי, אך המהלך מחייב את הסכמת המועדון, השחקן והוריו, ואם הצדדים לא יגיעו להסכמה, הפרמייר ליג רשאית לקבל החלטה מחייבת.

אם בקשתו תאושר, יונייטד עלולה לאבד את אחד הכישרונות הגדולים באקדמיה תמורת סכום קטן ולא תמורת דמי העברה מלאים. הדרכון האירי שברשותו מסבך עוד יותר את מצבה של יונייטד, משום שלאחר שיחגוג 16 הוא עשוי לאפשר לו לעבור למועדון באיחוד האירופי, כאשר הקבוצות החזקות באירופה כבר ממתינות להתפתחויות. מנגד, אם יונייטד תסרב לשחררו והסכסוך יימשך, גם גבריאל מסתכן בתקופה ללא משחקים ואימונים סדירים דווקא בשלב קריטי בהתפתחותו.