כמה שווה דניאל פרץ? לפי דירוג שפרסם אתמול (רביעי) מכון המחקר CIES, שווי ההעברה המוערך של שוער נבחרת ישראל וסאות'המפטון עומד על 23.5 מיליון אירו - סכום שמציב אותו במקום ה-40 בין השוערים בעולם.

כמה שווה דניאל פרץ? לפי דירוג שפרסם אתמול (רביעי) מכון המחקר CIES, שווי ההעברה המוערך של שוער נבחרת ישראל וסאות'המפטון עומד על 23.5 מיליון אירו - סכום שמציב אותו במקום ה-40 בין השוערים בעולם.

כמה שווה דניאל פרץ? לפי דירוג שפרסם אתמול (רביעי) מכון המחקר CIES, שווי ההעברה המוערך של שוער נבחרת ישראל וסאות'המפטון עומד על 23.5 מיליון אירו - סכום שמציב אותו במקום ה-40 בין השוערים בעולם.