כמה שווה דניאל פרץ? לפי דירוג שפרסם אתמול (רביעי) מכון המחקר CIES, שווי ההעברה המוערך של שוער נבחרת ישראל וסאות'המפטון עומד על 23.5 מיליון אירו - סכום שמציב אותו במקום ה-40 בין השוערים בעולם.
פרץ (26), שחוזהו מסתיים ביוני 2030 לפי נתוני המכון, מקדים כמה שמות בולטים: אונאי סימון מאתלטיק בילבאו מוערך ב-21.7 מיליון אירו, אנדריי לונין מריאל מדריד ב-19.7 מיליון, יאן אובלק מאתלטיקו מדריד ב-15.9 מיליון וטיבו קורטואה מריאל ב-13.7 מיליון.
הדירוג מעריך שווי העברה באמצעות מודל סטטיסטי, המשקלל בין היתר גיל, משך החוזה שנותר, ביצועים ומעמד בינלאומי. לכן גם שוער ותיק ומעוטר עשוי לקבל הערכת שווי נמוכה משחקן צעיר יותר, שמחזיק בחוזה ארוך.
בראש הרשימה ניצב ז'ואן גארסיה מברצלונה, עם שווי מוערך של 80.6 מיליון אירו. אחריו ג'אנלואיג'י דונארומה ממנצ'סטר סיטי (79.9 מיליון) וסנה לאמנס ממנצ'סטר יונייטד (64.2 מיליון). זאיון סוזוקי מאסטון וילה רביעי עם 59.5 מיליון אירו.