סערה בנבחרת פורטוגל: כריסטיאנו רונאלדו הודיע הערב (רביעי) על עזיבת מחנה הנבחרת, לקראת המשחק מחר מול דנמרק. ההחלטה הגיעה אחרי שהמאמן ז'ורז'ה ז'סוס הודיע במסיבת העיתונאים כי הכוכב לא יפתח בהרכב, והשמיע אמירות נחרצות בנוגע למעמדו ולסמכות המקצועית בנבחרת.

"לאחר מסיבת העיתונאים של מאמן הנבחרת ובעקבות שיחה עם נשיא התאחדות הכדורגל הפורטוגלית, החלטתי לעזוב את מחנה האימונים של הנבחרת", מסר רונאלדו. "בבוא הזמן, אספר לכל העם הפורטוגלי את האמת על הסיבות שהובילו לעזיבתי את הנבחרת, שאליה תמיד הקדשתי את עצמי. עכשיו זה הזמן לאחל בהצלחה לפורטוגל ולכל חבריי לנבחרת".

גלריה יוביל לפרישה מהנבחרת? רונאלדו ( צילום: Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS )

עוד לפני ההודעה, הכוכב בן ה-41 נראה עוזב את אצטדיון פארקן בקופנהגן רגע לפני תחילת האימון המסכם, אף שז'סוס אמר כי הוא צפוי להשתתף בו. בהמשך דווח שמטוסו הפרטי היה בדרכו לקופנהגן. ההתאחדות הפורטוגלית אישרה תחילה כי רונאלדו לא התאמן, מבלי לספק הסבר נוסף – עד שהחלוץ עצמו הודיע על החלטתו.

מסיבת העיתונאים שקדמה לעזיבה סיפקה הצצה למתיחות. ז'סוס ביקש בתחילתה להגביל את העיסוק ברונאלדו לשאלה אחת או שתיים, אבל העיתונאים הפורטוגלים המשיכו ללחוץ, ובמשך יותר מחצי שעה כמעט כל השיחה נסובה סביב הכוכב. "זה קשור לדנמרק, לא לרונאלדו. באנו לכאן כדי להתמודד עם יריבה טובה", אמר המאמן.

ז'ורז'ה ז'סוס ( צילום: PEDRO ROCHA / AFP )

ז'סוס לא שלל את האפשרות שרונאלדו יעלה מהספסל. כשנשאל אם שוחח איתו על האפשרות שישחק, למשל, 30 דקות, השיב: "כמובן שכן – ואולי אפילו יותר. רונאלדו לא ישנה את הרעיונות שלי. אם אני אומר שהוא לא נכנס, אז הוא לא נכנס".

המאמן בן ה-72 הקפיד להבהיר מי מקבל את ההחלטות: "רונאלדו לא ישחק רק כי כולם מדברים עליו. אני המאמן, אני קובע".

ז'סוס נשאל גם אם אסר על רונאלדו להתאמן עם חבריו, על רקע היעדרותו מהאימונים הקבוצתיים בימים האחרונים. הוא הגדיר את הטענה "מטורפת" והבהיר: "רונאלדו מוזמן להתאמן עם הנבחרת". לדבריו, החלוץ עובד קשה כדי לשמור על כושר, וחלק מהעבודה הגופנית שלו נעשה בנפרד מהאימונים על הדשא.