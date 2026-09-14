הפנדל של ימאל הגיע לאחר שכוכב ברצלונה דרש שריקה לנגיעת יד ולאחר מכן נפל ברחבה בעקבות מגע עם הבלם אייסה מנדי. במשחק של אתלטיקו התוצאה נותרה 0:0 עד הדקה ה-84, אז קיבלו האדומים-כחולים פנדל בעקבות נגיעת יד של המחליף ג'וב אוצ'יינג. לאחר חמישה מחזורים ברצלונה מוליכה את הליגה עם 15 נקודות, ריאל שנייה (13), אלאבס שלישית ואתלטיקו רביעית (10 נקודות כ"א).

הפנדל של ימאל הגיע לאחר שכוכב ברצלונה דרש שריקה לנגיעת יד ולאחר מכן נפל ברחבה בעקבות מגע עם הבלם אייסה מנדי. במשחק של אתלטיקו התוצאה נותרה 0:0 עד הדקה ה-84, אז קיבלו האדומים-כחולים פנדל בעקבות נגיעת יד של המחליף ג'וב אוצ'יינג. לאחר חמישה מחזורים ברצלונה מוליכה את הליגה עם 15 נקודות, ריאל שנייה (13), אלאבס שלישית ואתלטיקו רביעית (10 נקודות כ"א).

הפנדל של ימאל הגיע לאחר שכוכב ברצלונה דרש שריקה לנגיעת יד ולאחר מכן נפל ברחבה בעקבות מגע עם הבלם אייסה מנדי. במשחק של אתלטיקו התוצאה נותרה 0:0 עד הדקה ה-84, אז קיבלו האדומים-כחולים פנדל בעקבות נגיעת יד של המחליף ג'וב אוצ'יינג. לאחר חמישה מחזורים ברצלונה מוליכה את הליגה עם 15 נקודות, ריאל שנייה (13), אלאבס שלישית ואתלטיקו רביעית (10 נקודות כ"א).

"אין שאלות לגבי הפנדלים?", שאל מוריניו, כשסיים את מסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול אלצ'ה מחר (שלישי). "מוזר, לא?".

"אין שאלות לגבי הפנדלים?", שאל מוריניו, כשסיים את מסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול אלצ'ה מחר (שלישי). "מוזר, לא?".

"אין שאלות לגבי הפנדלים?", שאל מוריניו, כשסיים את מסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול אלצ'ה מחר (שלישי). "מוזר, לא?".