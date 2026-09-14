ז'וזה מוריניו הטיל היום (שני) ספק בפנדלים שנשרקו לטובת ברצלונה ואתלטיקו מדריד, במהלך משחקי סוף השבוע. ברצלונה ניצחה אתמול 2:4 את לבאנטה, כאשר לאמין ימאל כבש מהנקודה הלבנה. במקביל, אתלטיקו מדריד גברה 0:3 על ריאל סוסיאדד, לאחר שאלחנדרו גרימאלדו כבש את השער הראשון בפנדל.
הפנדל של ימאל הגיע לאחר שכוכב ברצלונה דרש שריקה לנגיעת יד ולאחר מכן נפל ברחבה בעקבות מגע עם הבלם אייסה מנדי. במשחק של אתלטיקו התוצאה נותרה 0:0 עד הדקה ה-84, אז קיבלו האדומים-כחולים פנדל בעקבות נגיעת יד של המחליף ג'וב אוצ'יינג. לאחר חמישה מחזורים ברצלונה מוליכה את הליגה עם 15 נקודות, ריאל שנייה (13), אלאבס שלישית ואתלטיקו רביעית (10 נקודות כ"א).
"אין שאלות לגבי הפנדלים?", שאל מוריניו, כשסיים את מסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול אלצ'ה מחר (שלישי). "מוזר, לא?".
בשבוע שעבר מוריניו התייחס להחלטה שלא לאפשר לקיליאן אמבפה לבעוט מחדש את הפנדל שהחמיץ בהפסד של ריאל מדריד מול ריאל בטיס. הוועדה המקצועית של השופטים בספרד (CTA) תמכה לאחר מכן בהחלטה.
על המשחק הצפוי לבלאנקוס במסגרת המחזור השישי אמר המאמן בן ה-63: "יש לי אמון גדול במודעות העצמית של השחקנים. יש לנו רק יומיים בין המשחקים, ולכן חשוב מאוד להבין איך הם מרגישים, להקשיב לצוות הרפואי ולבחון את נתוני האימונים, ואז לקבל החלטה היום או מחר. אבל אם אוכל, ובהנחה שאין בעיות, אעלה אותם לשחק".