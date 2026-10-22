במכתב שנשלח למנכ"לית של הקבוצה של ענאן חלאילי, שרון לייסי, דרש הארגון להפסיק את הופעות העיט לפני המשחקים בסלהרסט פארק ולהימנע משימוש בקמעות חיים בעתיד.

במכתב שנשלח למנכ"לית של הקבוצה של ענאן חלאילי, שרון לייסי, דרש הארגון להפסיק את הופעות העיט לפני המשחקים בסלהרסט פארק ולהימנע משימוש בקמעות חיים בעתיד.

במכתב שנשלח למנכ"לית של הקבוצה של ענאן חלאילי, שרון לייסי, דרש הארגון להפסיק את הופעות העיט לפני המשחקים בסלהרסט פארק ולהימנע משימוש בקמעות חיים בעתיד.

קריסטל פאלאס, המכונה "הנשרים" מאז 1973, החלה להשתמש בעיט חי במשחקי הבית של הקבוצה החל משנת 2010. קיילה מילאה את התפקיד במשך עשור, עד שמתה ב-2020. מחליפתה, פיניקס, ערכה את הופעת הבכורה שלה מול ווסטהאם באוגוסט 2024.

קריסטל פאלאס, המכונה "הנשרים" מאז 1973, החלה להשתמש בעיט חי במשחקי הבית של הקבוצה החל משנת 2010. קיילה מילאה את התפקיד במשך עשור, עד שמתה ב-2020. מחליפתה, פיניקס, ערכה את הופעת הבכורה שלה מול ווסטהאם באוגוסט 2024.

קריסטל פאלאס, המכונה "הנשרים" מאז 1973, החלה להשתמש בעיט חי במשחקי הבית של הקבוצה החל משנת 2010. קיילה מילאה את התפקיד במשך עשור, עד שמתה ב-2020. מחליפתה, פיניקס, ערכה את הופעת הבכורה שלה מול ווסטהאם באוגוסט 2024.