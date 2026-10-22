ארגון זכויות בעלי החיים PETA קורא לקריסטל פאלאס להפסיק מיידית את השימוש בקמע שלה, העיטם לבן-הראש פיניקס, בטענה כי "אצטדיון מואר ומלא באוהדים קולניים אינו מקום לבעלי חיים".
במכתב שנשלח למנכ"לית של הקבוצה של ענאן חלאילי, שרון לייסי, דרש הארגון להפסיק את הופעות העיט לפני המשחקים בסלהרסט פארק ולהימנע משימוש בקמעות חיים בעתיד.
קריסטל פאלאס, המכונה "הנשרים" מאז 1973, החלה להשתמש בעיט חי במשחקי הבית של הקבוצה החל משנת 2010. קיילה מילאה את התפקיד במשך עשור, עד שמתה ב-2020. מחליפתה, פיניקס, ערכה את הופעת הבכורה שלה מול ווסטהאם באוגוסט 2024.
ב-PETA טוענים כי רעש האצטדיונים עלול לגרום לציפור פחד, בלבול ופאניקה, ולסכן אותה ואת האוהדים. עוד נטען כי השימוש בה לצורכי בידור מונע מהן "לממש את האינסטינקטים הטבעיים שלהן ועלול לגרום לתסכול וללחץ". הארגון מסר כי תיעד מקרים שבהם קמעות חיים נפצעו או נהרגו בהתנגשויות בקירות, בחלונות ובכדורים. במקרה אחר, בז ננעץ בטפריו בקרקפת של צופה לאחר שנחת על ראשו.
ב-2017 הורשע אוהד צ'רלטון אתלטיק בניסיון להכות את קיילה במהלך משחק בגביע הליגה שנתיים קודם לכן. "קבוצות רבות משתמשות בבני אדם כקמעות, ולמועדון כבר יש את פיט העיט כדי להלהיב את הקהל", אמרה ד"ר קאריס בנט מ-PETA. "עיטמים לבני-ראש הם סמלים של חופש, ומגיע להם יותר מאשר לשמש אביזר בידורי עבור האוהדים".