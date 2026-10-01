הסערה הציבורית באירלנד סביב המשחקים מול ישראל לא נרגעת. אולי בשל כך, ההתאחדות האירית צירפה למחנה הנבחרת פסיכולוג קליני. על-פי דיווח ב"אייריז אקזמינר", הצעד נעשה "בעקבות הלחץ המנטלי הרב שבו נמצאים השחקנים ואנשי הצוות בימים האחרונים".

ג'רארד פרי, שופט עבר וכיום פסיכולוג בשירותי הבריאות במדינה, הצטרף למחנה לאחר הניצחון 0:3 על ישראל בהונגריה ביום ראשון. אגב, גם המאמן האירי, היימיר הלגרימסון, הודה כי האירועים בימים האחרונים גבו מחיר נפשי משמעותי מהנבחרת. "מה ששינינו מאז שחזרנו ממשחק ישראל הוא שיש פסיכולוג בתוך הסגל, למקרה שמישהו זקוק לעזרה", אמר. "אני באופן אישי השתמשתי בו כדי לקיים שיחות ולהרהר על המצב".

גלריה נבחרת אירלנד ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

היממה האחרונה המחישה היטב את הפיצול שבו נמצאת התאחדות הכדורגל האירית. בעוד מאמן הנבחרת היימיר הלגרימסון הגיע למסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול אוסטריה, במקביל התייצבו בכירי ההתאחדות בפני ועדת הספורט של הפרלמנט ונדרשו לתת תשובות על ההתנהלות סביב המשחק מול ישראל.

אלא שבניגוד למסיבת עיתונאים רגילה לפני משחק, הלגרימסון כמעט שלא נשאל על אוסטריה. עיקר השאלות עסקו במה שהתרחש מאז הניצחון 0:3 על ישראל בהונגריה. "אני חושב שההתאחדות תלמד מהאירועים האלה, כפי שאני אלמד מהיותי מנהיג, מאמן ואדם", אמר.

המאמן אף מתח ביקורת על מה שהגדיר כ"השקרים" שפורסמו סביב הפרשה. השחקנים, מצדם, החליטו שלא להתראיין לתקשורת עד סוף השבוע, לאחר שהבהירו כי אינם חשים בנוח להמשיך ולעסוק במשחק מול ישראל בזמן שהוא נמצא במרכז השיח.

ביקורת על התקשורת. הלגרימסון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

אחד הנושאים המרכזיים שנחשפו במהלך הדיון בפרלמנט היה קיומן של שתי הצבעות בקרב שחקני הנבחרת לפני המשחק מול ישראל.

לפי הדיווח, השאלה שהוצגה לשחקנים הייתה האם, לנוכח הנסיבות, הם עדיין מרגישים בנוח לעלות למגרש מול ישראל. לאחר ההצבעה הראשונה התקיימה הצבעה נוספת, כחלק מהתהליך שהוביל בסופו של דבר להחלטה לקיים את המשחק.