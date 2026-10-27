קיליאן אמבאפה נקלע לעימות פוטנציאלי עם סין, לאחר שהתבטאות שיוחסה לו בנוגע למנהיג הסיני לשעבר מאו דזה-דונג עוררה סערה ברשתות החברתיות במדינה. התגובה לא איחרה להגיע: כמה מהמותגים הסיניים הגדולים, ששיתפו פעולה מסחרית עם כוכב ריאל מדריד, החלו לנתק עמו קשרים, ובמקביל דווח בתקשורת המקומית כי גם שידורי הליגה הספרדית במדינה יופסקו.
הסערה פרצה בעקבות קטע מתוך התוכנית הצרפתית "The Bridge", שבה מתארח גם אורליאן צ'ואמני, חברו של אמבאפה בריאל מדריד ונבחרת צרפת. בקטע שהופץ ברשתות החברתיות, החלוץ הצרפתי מספר על המם המצחיק ביותר בעיניו: "זה סרטון של בחור, אני חושב שהוא דיקטטור סיני..." בהמשך מופיעה תמונה שבה פניו של אמבאפה משולבים בדמות המזכירה את מאו.
הבדיחה קשורה לכינוי שהוצמד לאמבאפה, "הדיקטטור", בעקבות השפעתו הרבה בעולם הכדורגל, והפך עם השנים לבדיחה חוזרת ולמקור לממים רבים. אלא שבסין, שבה מאו נותר דמות רגישה במיוחד וזוכה להערכה מצד המפלגה הקומוניסטית, ההקשר התקבל באופן שונה לחלוטין.
חשוב לציין כי הסרטון המקורי אינו זמין בערוץ היוטיוב של התוכנית, ולא ברור מתי שודר הריאיון לראשונה. בקטעים הלא מאומתים שהופצו ברשת, אמבאפה אינו מזכיר את מאו בשמו, אלא מתייחס למם ואומר כי הוא נוהג להשתמש בו עם חבריו. למרות זאת, הדברים עוררו זעם בקרב גולשים סינים, וחלקם אף קראו להחרים את השחקן ואת קבוצתו.
הסערה תפסה תאוצה ביום שני בערב, לאחר שפורום הכדורגל הסיני Dongqiudi פרסם הודעה שבה הגדיר את הדברים כבלתי הולמים וככאלה שפוגעים ברגשות הציבור הסיני. מאז הופצו צילומי מסך מהקטע במהירות ברשתות החברתיות, ובהן Weibo, כאשר חלק מהמשתמשים אף טשטשו את התמונה ואת ההתייחסות ל"דיקטטור סיני".
אחד הגולשים כתב כי אמבאפה "מרוויח מהשוק הסיני, אבל מרשה לעצמו להתבטא באופן שפוגע בציבור הסיני". אחרים הדגישו כי אנשי ציבור בינלאומיים, ובמיוחד כאלה שנהנים מפופולריות ומקשרים מסחריים במדינה, צריכים לנהוג ברגישות רבה יותר כלפי נושאים לאומיים.
ההשלכות כבר מורגשות במישור המסחרי. ענקית מוצרי החלב מנגניו (Mengniu), מהחברות הגדולות בתחום בסין, פרסמה הודעה שבה הבהירה כי היא מתנגדת באופן נחרץ לכל אמירה או פעולה הפוגעת ברגשות העם הסיני. גם חברת המשקאות Dongpeng פרסמה הודעה דומה, והצהירה על מדיניות של אפס סובלנות כלפי התנהגות הפוגעת ברגשות הלאומיים. לפי הדיווחים, שתי החברות נמנות עם המותגים שהחליטו לנתק את קשריהן עם הכוכב, אף שההודעות עצמן לא התייחסו במפורש לסרטון.
בגזרת החשיפה התקשורתית נרשמה התפתחות משמעותית. לפי העיתון הממשלתי "גלובל טיימס", אפליקציות החדשות של רשת השידור הממלכתית CCTV לא יציגו עוד תכנים הקשורים לאמבאפה. בתקשורת הסינית דווח בנוסף כי CCTV תפסיק לשדר משחקים מהליגה הספרדית, שבה ריאל מדריד היא אחת הקבוצות הבולטות והמעוטרות ביותר. הליגה הספרדית פרסמה הודעה שבה הביעה צער על הדברים שיוחסו לשחקן והציעה התנצלות לסין.