קיליאן אמבאפה נקלע לעימות פוטנציאלי עם סין, לאחר שהתבטאות שיוחסה לו בנוגע למנהיג הסיני לשעבר מאו דזה-דונג עוררה סערה ברשתות החברתיות במדינה. התגובה לא איחרה להגיע: כמה מהמותגים הסיניים הגדולים, ששיתפו פעולה מסחרית עם כוכב ריאל מדריד, החלו לנתק עמו קשרים, ובמקביל דווח בתקשורת המקומית כי גם שידורי הליגה הספרדית במדינה יופסקו.

הסערה פרצה בעקבות קטע מתוך התוכנית הצרפתית "The Bridge", שבה מתארח גם אורליאן צ'ואמני, חברו של אמבאפה בריאל מדריד ונבחרת צרפת. בקטע שהופץ ברשתות החברתיות, החלוץ הצרפתי מספר על המם המצחיק ביותר בעיניו: "זה סרטון של בחור, אני חושב שהוא דיקטטור סיני..." בהמשך מופיעה תמונה שבה פניו של אמבאפה משולבים בדמות המזכירה את מאו.

אמבאפה ( צילום: Josep LAGO / AFP )

🚨 Kylian Mbappé: “My favorite Mbappé meme? The one where they put my face on a Chinese dictator (Mao Zedong). It really makes me laugh, I use it with my friends all the time.” https://t.co/dibYYt4ZaP — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2026

הבדיחה קשורה לכינוי שהוצמד לאמבאפה, "הדיקטטור", בעקבות השפעתו הרבה בעולם הכדורגל, והפך עם השנים לבדיחה חוזרת ולמקור לממים רבים. אלא שבסין, שבה מאו נותר דמות רגישה במיוחד וזוכה להערכה מצד המפלגה הקומוניסטית, ההקשר התקבל באופן שונה לחלוטין.

חשוב לציין כי הסרטון המקורי אינו זמין בערוץ היוטיוב של התוכנית, ולא ברור מתי שודר הריאיון לראשונה. בקטעים הלא מאומתים שהופצו ברשת, אמבאפה אינו מזכיר את מאו בשמו, אלא מתייחס למם ואומר כי הוא נוהג להשתמש בו עם חבריו. למרות זאת, הדברים עוררו זעם בקרב גולשים סינים, וחלקם אף קראו להחרים את השחקן ואת קבוצתו.

הסערה תפסה תאוצה ביום שני בערב, לאחר שפורום הכדורגל הסיני Dongqiudi פרסם הודעה שבה הגדיר את הדברים כבלתי הולמים וככאלה שפוגעים ברגשות הציבור הסיני. מאז הופצו צילומי מסך מהקטע במהירות ברשתות החברתיות, ובהן Weibo, כאשר חלק מהמשתמשים אף טשטשו את התמונה ואת ההתייחסות ל"דיקטטור סיני".

אחד הגולשים כתב כי אמבאפה "מרוויח מהשוק הסיני, אבל מרשה לעצמו להתבטא באופן שפוגע בציבור הסיני". אחרים הדגישו כי אנשי ציבור בינלאומיים, ובמיוחד כאלה שנהנים מפופולריות ומקשרים מסחריים במדינה, צריכים לנהוג ברגישות רבה יותר כלפי נושאים לאומיים.

🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l'émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu'il trouve ce mème particulièrement drôle et qu'il l'utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes) — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

ההשלכות כבר מורגשות במישור המסחרי. ענקית מוצרי החלב מנגניו (Mengniu), מהחברות הגדולות בתחום בסין, פרסמה הודעה שבה הבהירה כי היא מתנגדת באופן נחרץ לכל אמירה או פעולה הפוגעת ברגשות העם הסיני. גם חברת המשקאות Dongpeng פרסמה הודעה דומה, והצהירה על מדיניות של אפס סובלנות כלפי התנהגות הפוגעת ברגשות הלאומיים. לפי הדיווחים, שתי החברות נמנות עם המותגים שהחליטו לנתק את קשריהן עם הכוכב, אף שההודעות עצמן לא התייחסו במפורש לסרטון.