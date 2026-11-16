ענאן חלאילי קיבל מאמן חדש. קריסטל פאלאס הודיעה על מינויו של תומאס פרנק, שיחזור לפרמייר־ליג אחרי שפוטר מטוטנהאם בפברואר. הדני מחליף את פייר סאז', שסיים את דרכו בשבוע שעבר בעקבות ההפסד הביתי 3:1 לליברפול, הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה.

ענאן חלאילי קיבל מאמן חדש. קריסטל פאלאס הודיעה על מינויו של תומאס פרנק, שיחזור לפרמייר־ליג אחרי שפוטר מטוטנהאם בפברואר. הדני מחליף את פייר סאז', שסיים את דרכו בשבוע שעבר בעקבות ההפסד הביתי 3:1 לליברפול, הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה.

ענאן חלאילי קיבל מאמן חדש. קריסטל פאלאס הודיעה על מינויו של תומאס פרנק, שיחזור לפרמייר־ליג אחרי שפוטר מטוטנהאם בפברואר. הדני מחליף את פייר סאז', שסיים את דרכו בשבוע שעבר בעקבות ההפסד הביתי 3:1 לליברפול, הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה.