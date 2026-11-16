ענאן חלאילי קיבל מאמן חדש. קריסטל פאלאס הודיעה על מינויו של תומאס פרנק, שיחזור לפרמייר־ליג אחרי שפוטר מטוטנהאם בפברואר. הדני מחליף את פייר סאז', שסיים את דרכו בשבוע שעבר בעקבות ההפסד הביתי 3:1 לליברפול, הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה.
פרנק עשה את שמו באנגליה בברנטפורד, שאותה אימן במשך כשבע שנים. הוא העלה אותה לפרמייר־ליג ב־2021, ביסס אותה בליגה הבכירה ואף הוביל אותה למקום התשיעי ב-2023. בקיץ 2025 עבר לטוטנהאם, שם פוטר אחרי פחות משמונה חודשים, כשהקבוצה הייתה במקום ה-16.
חלאילי, שהצטרף לפאלאס בקיץ מאוניון סן ז'ילואז, יפגוש את מאמנו החדש כשהקבוצה עם שבע נקודות מעשרה משחקים. כבר בשבת מחכה לפאלאס מפגש ישיר בתחתית, כשתתארח אצל קובנטרי שבמקום ה-17. ביום חמישי שלאחר מכן היא תארח את ריאל סוסיאדד בליגה האירופית.