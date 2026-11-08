הצגה אדירה לליאל עבדה הלילה (בין שבת לראשון) במחזור הסיום של העונה הסדירה ב-MLS. שחקן נבחרת ישראל כבש צמד גדול והוביל את שארלוט לקאמבק ענק במשחק החוץ מול האלופה, אינטר מיאמי, ולאו מסי. הוורודים כבר הובילו 0:3 בהפסקה, אך האורחת חזרה ל-3:3 דרמטי בזכות שער שוויון בתוספת הזמן. ניו אינגלנד רבולושן של דור תורג'מן ועילי פיינגולד הפסידה לאורלנדו, כך גם קולורדו של סייד אבו פרחי.

אינטר מיאמי - שארלוט 3:3

האלופה ושארלוט סיפקו משחק אדיר לסיום העונה הסדירה, וליאל עבדה היה ללא ספק הכוכב של המסיבה. שחקן ההתקפה הישראלי חגג כבר בדקה הרביעית, לאחר שיתוף פעולה כל-ישראלי עם עידן טוקלומטי, שמצא אותו בתוך הרחבה למה שהאורחת חשבה שהיה השער הראשון שלה - אך השופט קיבל איתות מה-VAR על נגיעת יד של טוקלומטי, והשער נפסל. אך עבדה עוד פיצה על כך ובגדול.

גלריה צמד גדול שלו. ליאל עבדה ( צילום: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPP )

אחרי השער שנפסל, המקומיים השתלטו על המשחק. בדקה ה-14 איאן פריי כבש את הראשון של מיאמי לאחר טעות קשה בהגנת שארלוט. לואיס סוארס (33) ורודריגו דה פול (42) חתמו מחצית חלומית מבחינת האלופה, שנראתה כמי שבדרך לחתום את העונה הסדירה עם ניצחון קליל, אך לעבדה וחבריו היו תוכניות אחרות.

חמש דקות מפתיחת המחצית הראשונה, טייגר סמולס העביר בוולה כדור רוחב, אליו הגיע עבדה - שדחק פנימה את הראשון של שארלוט. חמש דקות נוספות עברו, ועבדה מסר לפפ בייל, שהחזיר לו עם העקב, והישראלי שלח כדור שטוח מסף הרחבה לפינה הימנית של שוער מיאמי, דיין סנט קלייר וזה רק 3:2. מיאמי ניסתה לשמור על יתרונה, שהחזיק עד הדקה ה-91, אז רודולפו אקוקו המחליף בעט פנימה כדור שנהדף מהקורה והשלים את הקאמבק המדהים של שארלוט.

איבוד הנקודות הדרמטי של מיאמי לא שינה עבורה יותר מדי, והיא סיימה במקום השני במזרח. שארלוט לעומת זאת, ירדה למקום החמישי והיא תשחק מול שיקגו פייר בפלייאוף המזרח ללא יתרון הביתיות.

לאו מסי מול ליאל עבדה ( צילום: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אורלנדו סיטי - ניו אינגלנד רבולושן 0:1

אחרי ההפסד הביתי לאינטר מיאמי במחזור הקודם, ניו אינגלנד רבולושן הגיעה למחזור הנעילה של העונה הסדירה בידיעה שניצחון, לצד הפסד של האלופה, יסדר לה את המקום השני במזרח. עם זאת, היא נכנעה בחוץ לאורלנדו (כשגם כך מיאמי סיימה בתיקו) וסיימה במקום השלישי, מה שיפגיש אותה בפלייאוף עם פילדלפיה יוניון. שער של בראיאן אוחדה בדקה ה-45 סידר למארחת את הניצחון, והיא תשחק בפליי-אין. דור תורג'מן (59 דקות) ועילי (90 דקות) פתחו בהרכב של ניו אינגלנד, אך לא הצליחו לסייע לה להימנע מהפסד.