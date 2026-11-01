אריק טאן האח נגד כריסטיאנו רונאלדו. מאמן מנצ'סטר יונייטד לשעבר מתח ביקורת חריפה על הפורטוגלי, וטען בריאיון ל-ESPN כי הירידה ביכולתו החלה כבר בתקופתו ביובנטוס — הרבה לפני שהשניים נפגשו באולד טראפורד ב-2022.

"כל קבוצה גדולה צריכה לדעת להכיל את הכוכב שלה, אבל גם הכוכב צריך לפנות מקום לקבוצה. זו בדיוק הייתה הבעיה עם רונאלדו", אמר טן האח. "השחקנים רצו לעבוד בשבילו והעריצו אותו. שלא תהיה אי-הבנה: הוא שחקן אדיר, אחד הגדולים בכל הזמנים. אבל המציאות בשבע או בשמונה השנים האחרונות היא שהוא כבר לא מספק את הסחורה. מאז יובנטוס, זה פשוט נגמר".

גלריה רונאלדו וטאן האח ( צילום: רויטרס )

ההולנדי אף שיבח את ריאל מדריד על העיתוי שבו נפרדה מהפורטוגלי. "זו היכולת הגדולה של ריאל: היא תמיד יודעת להיפרד משחקנים ברגע הנכון", טען. "הם מזהים מתי הרמה של שחקן יורדת ונפרדים ממנו כשכלפי חוץ הוא עדיין נראה בשיאו, אבל בפועל כבר לא מסוגל לספק את הסחורה".

היחסים בין טן האח לרונאלדו עלו על שרטון במהלך הקדנציה השנייה של הכוכב ביונייטד. המאמן הוריד אותו לספסל, והמשבר החריף כאשר הפורטוגלי סירב להיכנס כמחליף בניצחון על טוטנהאם וירד למנהרה לפני שריקת הסיום. בעקבות התקרית הוא הורחק זמנית מסגל הקבוצה.

בנובמבר 2022 העניק רונאלדו ריאיון חריף לפירס מורגן, שבו יצא נגד המועדון ונגד מאמנו. זמן קצר לאחר מכן הודיעה יונייטד על סיום חוזהו. בחודש שעבר האשים טן האח את הפורטוגלי בחוסר מקצוענות בריאיון ל"אתלטיק", וכעת הרחיב את הביקורת גם לאופן שבו התאמן וליכולתו לעמוד בדרישות הפיזיות.

"לא פוגע כבר שמונה שנים". רונאלדו ( צילום: Abdullah Ahmed/Getty Images )





















"כשהגעתי ליונייטד, הסברתי לו איך אנחנו הולכים לשחק, מה יהיה התפקיד שלו ומה הוא יכול לצפות ממני ומהקבוצה. אבל בסופו של דבר, גם אתה צריך לספק את הסחורה", אמר. "הוא כבר לא הצליח להביא את עצמו להתגבר על הכאב, לתת הכול בכל יום ולהתאמן במלוא היכולת כדי להגיע לכושר. אם אתה לא בכושר בפרמייר-ליג, בליגת האלופות או בנבחרת פורטוגל, פשוט אין לך סיכוי".





כשנשאל כיצד הדברים מתיישבים עם המוניטין של רונאלדו כמי שמקפיד באופן יוצא דופן על כושרו ועל גופו, השיב טן האח: "זו התדמית, וכמובן שכך הוא הפך לשחקן כל כך טוב. אבל בסופו של דבר הוא כבר לא הצליח להביא את עצמו לעשות את זה. חוקי הפרמייר-ליג חסרי רחמים. אם אתה לא מסוגל, אתה כבר לא יכול לעמוד בקצב".



