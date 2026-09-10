לילה מוצלח במיוחד (בין רביעי לחמישי) עבר על הליגיונרים הישראלים ב-MLS. תאי בריבו כבש צמד בניצחונה של די.סי יונייטד, ליאל עבדה ואידן טוקלומטי מצאו את הרשת והובילו את שארלוט למהפך, ועילאי פיינגולד הוסיף בישול דרמטי לשער ניצחון בתוספת הזמן של ניו אינגלנד. בסך הכול היו הישראלים מעורבים ישירות בחמישה שערים בשלושה ניצחונות בתוצאה זהה – 1:2.

בריבו היה הכוכב הגדול בניצחונה הביתי של די.סי יונייטד על קולומבוס קרו. החלוץ הישראלי פתח בהרכב והשלים צמד בתוך 14 דקות: הוא העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-24 והכפיל בדקה ה-38, בדרך ל-0:2 עוד לפני ההפסקה. סנטיאגו רודריגס צימק עבור קולומבוס בדקה ה-49, אך די.סי שמרה על היתרון והשיגה שלוש נקודות.

גלריה שחקן די.סי יונייטד תאי בריבו ( צילום: AP Photo/Nick Wass )

גם שני הישראלים של שארלוט חגגו יחד ב-1:2 בחוץ על מונטריאול, במשחק שנערך תחת גשם כבד. המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-34, כשדניאל ריוס נגח לרשת, אך התגובה הגיעה כעבור שלוש דקות בלבד. אלן סן-מקסימן פרץ משמאל ומצא את עבדה בתוך הרחבה, ושחקן הכנף הישראלי בעט בעוצמה לחלק העליון של הרשת וקבע 1:1.

מי שהשלים את המהפך היה טוקלומטי. בדקה ה-81 הוא קיבל מסירה מדויד שנג, הגיע ראשון לכדור ברחבה וכבש מקרוב את שער הניצחון. שארלוט שמרה על היתרון עד לסיום ורשמה ניצחון חוץ חשוב, בערב שבו שני הישראלים שלה היו חתומים על שני השערים.

טוקלומטי חוגג ( צילום: Bob Donnan/REUTERS )

ההצגה הישראלית נמשכה גם בניו-יורק. פיינגולד פתח בהרכב ניו אינגלנד והשלים משחק מלא ב-1:2 הדרמטי על ניו יורק סיטי, בעוד דור תורג'מן פתח בחלק הקדמי. קרלס חיל העלה את האורחת ליתרון בפנדל בדקה ה-12, אך לואיגי השווה בדקה ה-71.