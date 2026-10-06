יש משחקים שאוהדים מחכים בקוצר רוח לשריקת הפתיחה שלהם. בארגנטינה, הלילה, רבים היו מעדיפים לעצור את השעון. לאו מסי יעלה בפעם האחרונה במדי הנבחרת, במשחק ידידות מול בנין במונומנטל בבואנוס איירס (02:00 שעון ישראל), ויחתום קריירה בינלאומית שנמשכה יותר משני עשורים. בגיל 39, אחרי האכזבות, הביקורות, הפרישה שבוטלה והתארים ששינו הכול, הקפטן נפרד.

בהתאחדות הארגנטינית קראו לאירוע "הלילה שאף אחד לא רוצה שייגמר". כ-85 אלף אוהדים צפויים למלא את היציעים, וסביב המשחק תוכננה שורה של מחוות לכוכב הגדול. גם חברים מהסגל שזכה במונדיאל בקטאר ב-2022 ובני משפחותיהם הוזמנו להגיע. בנין היא היריבה על הדשא, אבל מוקד הוא: ההזדמנות האחרונה של הקהל לראות את מספר 10 שלו בחולצת הנבחרת.

גלריה לאו מסי באימון יחד עם רודריגו דה פול ( צילום: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez )

אתמול השלים מסי את האימון האחרון שלו עם ארגנטינה במתחם באסייסה. לאחר מכן העלה לרשתות החברתיות תמונות מהאימון וכתב: "רגעים מיוחדים שאני יודע שאתגעגע אליהם". "מסי משאיר אחריו מורשת שאין שנייה לה", אמר מאמן ארגנטינה ליונל סקאלוני, "התחושה כשהוא על המגרש היא ייחודית. מעולם לא ראיתי מישהו אחר שמעורר את התחושות שהוא מעורר על מגרש הכדורגל, וזה מה שיחסר לנו. עכשיו אנחנו נצטרך להמשיך בלעדיו".

מסי מגיע למשחק עם 207 הופעות ו-125 שערים במדי ארגנטינה, שני שיאים לאומיים. מול בנין הוא צפוי לרשום את הופעתו ה־208 והאחרונה, עם אפשרות להוסיף עוד שער למאזן. הוא הודיע על פרישתו ב-31 באוגוסט, לאחר ההפסד 1:0 לספרד בהארכה בגמר מונדיאל 2026. בטורניר האחרון שלו סיפק שמונה שערים וארבעה בישולים בדרך למשחק על התואר, אך הפעם ארגנטינה נעצרה מרחק ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות.

לאו מסי באימון ( צילום: REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez )

מהכרטיס האדום בבכורה ועד גביע העולם

הערב החגיגי במונומנטל רחוק מאוד מהמקום שבו הכול התחיל. ב-17 באוגוסט 2005, כשהיה בן 18, נכנס מסי כמחליף במשחק ידידות מול הונגריה - והורחק בתוך פחות מדקה. זו הייתה פתיחה כמעט בלתי נתפסת לקריירה שתימשך 21 שנה ותשנה את מקומו בהיסטוריה של הכדורגל הארגנטיני.

הכישרון היה ברור מהרגע הראשון, אך ההצלחות הגדולות עם הנבחרת הבוגרת התעכבו. מסי הפסיד עם ארגנטינה בגמר הקופה אמריקה ב-2007, בגמר המונדיאל ב-2014 ובשני גמרים נוספים של הטורניר היבשתי, ב-2015 וב-2016. אחרי ההפסד השני ברציפות לצ'ילה בדו־קרב פנדלים, הוא הודיע על פרישה מהנבחרת.

הוא חזר בו, והפרק שנכתב אחר כך שינה את הסיפור כולו. תחת סקאלוני הפך מסי למנהיג של דור חדש, וב־2021 הניף סוף סוף את גביע הקופה אמריקה, אחרי ניצחון על ברזיל במרקאנה. שנה לאחר מכן הגיעו הזכייה בפינליסימה והרגע שהשלים את הקריירה שלו: הנפת גביע העולם בקטאר. ב-2024 הוסיף זכייה נוספת בקופה אמריקה. בתוך שנים ספורות, ההפסדים בגמרים פינו את מקומם לתמונות של הקפטן עם הגביעים.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

לא רק 125 שערים

המספרים של מסי בנבחרת חורגים הרבה מעבר לשיא הכיבושים. הוא השתתף בשישה מונדיאלים, מ-2006 ועד 2026, הגיע לשלושה גמרים וכבש 21 שערים בגביע העולם. בקופה אמריקה הוא מחזיק בשיא של 39 הופעות, שנפרשו על פני שבע מהדורות של הטורניר.

גם בדרך היו הישגים יוצאי דופן. במונדיאל 2022 הפך לשחקן הראשון שזוכה פעמיים בכדור הזהב של הטורניר, המוענק למצטיין, אחרי שקיבל אותו גם ב-2014. כמה חודשים לפני הזכייה בקטאר, במשחק ידידות מול אסטוניה, כבש לבדו את כל השערים בניצחון 0:5 של ארגנטינה.