למרות פוטו פיניש מרשים בעונה שחלפה תחת המאמן מייקל קאריק, מנצ'סטר יונייטד שוב חווה פתיחת עונה קשה. ה-1:1 מול פולהאם ביום ראשון האחרון השלים רצף מדאיג של ניצחון אחד בלבד בחמישה משחקים, שמציב אותה במקום ה-12 עם חמש נקודות בלבד – שיא מועדון שלילי לפתיחת עונה, אותו שברה הקבוצה בעונה שעברה.

בפודקאסט "The Rest is Football" הפנה גארי ליניקר את האצבע המאשימה ישירות לעבר משפחת גלייזר והבעלים סר ג'ים רטקליף - וטען כי הם האחראים האמיתיים להידרדרות של יונייטד.

גלריה גארי ליניקר ( צילום: Joe Maher/Getty Images for the NTA's )

ליניקר ביקר במיוחד את רטקליף בעקבות התבטאויותיו השנויות במחלוקת האחרונות בנוגע לסוגיית ההגירה בבריטניה, כשאמר בריאיון ל-BBC כי "הייתה לנו האימפריה הגדולה בעולם. היינו עם דגול. ניצחנו בשתי מלחמות עולם, אבל אף אחד אינו קשוח מספיק כדי להתמודד עם בעיית ההגירה".

ליניקר לא חסך ביקורת מהאנגלי, שמתגורר במונאקו: "אני מסתכל על מנצ'סטר יונייטד ורואה בעיות שמגיעות מלמעלה. אני חייב לברך את הגלייזרים על כך שהם הצליחו למצוא מישהו אפילו גרוע מהם, שאפשר להאשים אותו, ולהכניס אותו לשם כדי שהוא יספוג את כל האש - ג'ים רטקליף".

התבטאות מעוררת מחלוקת. רטקליף ( צילום: Mike Hewitt/Getty Images )

"אני לא חושב שהוא אדם נעים במיוחד, וזה מייצר קצת כאוס במועדון הכדורגל באופן שבו הוא מנוהל כרגע. אז כל הכבוד לגלייזרים על זה, הם הצליחו להסיט מהם את כל האש".