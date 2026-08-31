צפו בתקציר: ריאל מדריד - מלאגה ( באדיבות ONE )





ריאל מדריד המשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה, ואחד השחקנים שנהנים ממנה במיוחד הוא ג'וד בלינגהאם. הכוכב האנגלי כבש אתמול (ראשון) ב-0:4 על מלאגה בסנטיאגו ברנבאו, וסייע לבלאנקוס לרשום ניצחון שלישי ברציפות בליגה הספרדית.

אלא שמעבר לתוצאה, במדריד מרוצים במיוחד מהאופן שבו בלינגהאם משתלב במערך החדש של ז'וזה מוריניו. האנגלי קיבל מהמאמן הפורטוגלי חופש פעולה גדול יותר במרכז המגרש, והוא כבר מתחיל להחזיר על כך ביכולת ובמספרים.

גלריה עוד הופעה גדולה. בלינגהאם ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )

בלינגהאם פתח את מסכת השערים בדקה ה-19, כשקיבל את הכדור בצד ימין ושחרר בעיטה נמוכה ומדויקת שמצאה את הרשת. בהמשך הוא היה מעורב גם בשער השני של ריאל, כאשר נגיחה שלו לכיוון השער הסתיימה לבסוף בגול עצמי של אלפונסו הררו (30).

אחרי שלושה מחזורי ליגה, לבלינגהאם כבר שני שערים ושני בישולים. אחד ההסברים לכך עשוי להיות התפקיד החדש שקיבל ממוריניו. "עכשיו אני קצת יותר חופשי", סיפר בלינגהאם אחרי המשחק. "יש לי את החופש לעלות יותר למעלה, ולרדת לעומק אם אנחנו צריכים את זה".

לדבריו, השינוי הזה מתאים לו מאוד. "אני נהנה מזה מאוד. בגלל זה אני משחק טוב", אמר הקשר. מוריניו, מצדו, נשמע מרוצה מאוד מהשפעתו של בלינגהאם על הקבוצה ואף התייחס באופן ישיר לדרישות שלו מהשחקן.

פתיחה מושלמת. מוריניו ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

"הוא שחקן מדהים", אמר המאמן הפורטוגלי. "הוא מאוד תובעני מעצמו ומהאחרים. אני מאוד אוהב את זה". אבל מוריניו הבהיר כי מבחינתו בלינגהאם צריך להיות שחקן התקפה יותר מאשר שחקן שנגרר לאחור: "אמרתי לו שעם הדרך שבה אני רואה כדורגל, אני לא רוצה לראות אותו משחק כמגן שמאלי שני".

למרות הניצחון המרשים, בלינגהאם עצמו לא הסתיר את אכזבתו מהאופן שבו הסתיים המשחק. ריאל הובילה 0:3 כבר אחרי חצי שעה, אך במשך דקות ארוכות במחצית השנייה התקשתה להוסיף שערים, עד שהרביעי הגיע רק בדקה ה-91 על-ידי ארדה גולר. "זה היה משחק נהדר, אבל 20 הדקות האחרונות היו ממש רעות, ממש רעות", הודה בלינגהאם. "אני לא יודע למה. לא היינו טובים".

בלינגהאם בדרך לשער הראשון במשחק ( צילום: Thomas COEX / AFP )

גם החיבור בין בלינגהאם לשני הכוכבים ההתקפיים הגדולים של הקבוצה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג'וניור, מתחיל להיראות מבטיח. עוד לפני שמוריניו הגיע למועדון היו לא מעט ספקות בנוגע ליכולת של שלישיית BMV לשחק יחד, אך המאמן הפורטוגלי הסביר: "שחקנים טובים מאוד רוצים לשחק ביחד. הם רוצים לשחק עם כדורגלנים שיש להם אותה איכות, אותה מהירות מחשבה".

לדבריו, "לפני שהגעתי אנשים אמרו הרבה פעמים: 'מוריניו לא רוצה את זה, או את זה, השלושה לא מתאימים'. ואני תמיד אמרתי שאני רוצה את השחקנים הטובים ביותר".

גם בלינגהאם עצמו נשמע מרוצה מהעומק בסגל ומהאפשרות של מוריניו לבצע שינויים מבלי לפגוע ברמה: "יש לנו סגל חזק מאוד, קבוצה נהדרת, עם איכות בכל מקום. כשהמאמן רוצה לבצע שינוי, השחקנים שלא שיחקו במשחק הקודם מוכנים".