מי יעצור את ברצלונה? האלופה הספרדית המשיכה אתמול (רביעי) עם פתיחת העונה המושלמת שלה, כשהביסה 2:7 את ראסינג סנטאנדר בקאמפ נואו, במה שהיה ניצחונה השביעי בשבעה משחקים בכל המסגרות. הקבוצה של האנזי פליק הציגה פעם נוספת את העוצמה ההתקפית שמאפיינת אותה מתחילת העונה, כשראפיניה כיכב עם שלושער, ז'ואאו קאנסלו פתח את החגיגה בשער מרהיב, וגם לאמין ימאל, שהחמיץ פנדל, היה בין הכובשים והוסיף שני בישולים.

בתקשורת הספרדית, לפחות בזו הקטלאנית, יש כאלה שכבר מכתירים את פתיחת העונה של ברצלונה כ"היסטורית". כך עשו ב'ספורט', שם כתבו: "המכונה של ברצלונה גבתה קורבן נוסף. סנטאנדר הגיעה לקאמפ נואו וחזרה עם שבעה שערים ברשת. בארסה משחקת כדורגל אחר מכל השאר". ב'מונדו דפורטיבו' כתבו: "הקבוצה של פליק יכולה להמשיך לדהור קדימה בלי להסתכל לאחור. היא רעבה, משחקת טוב - ורק הולכת ומשתפרת".

גלריה מכונה. ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים ( צילום: Lluis GENE / AFP )

צפו בתקציר: ברצלונה מפרקת 2:7 את ראסינג ( ONE )

פליק אמנם היה מרוצה מאוד מהיכולת ומהתוצאה, אך ניסה לא להפריז בהתלהבות בכל הנוגע לפתיחה ההיסטורית של קבוצתו. "אני אוהב את הדרך שבה אנחנו משחקים, את התוצאה ואת שלוש הנקודות שהשגנו. אני יכול לומר שאני שמח, והקבוצה שמחה", אמר המאמן בסיום. על שבעת הניצחונות הרצופים: "תמיד חיובי לפתוח טוב. הדבר החשוב הוא לסיים טוב, ולכן אנחנו עובדים כל כך קשה. אנחנו בתקופה טובה וצריכים לנצל אותה".

פליק גם הזהיר מפני אופוריה מוקדמת: "אני כמובן מבין את ההתלהבות, אבל שיחקנו רק שישה משחקים בליגה. הדבר החשוב ביותר הוא להישאר מרוכזים במשחק הבא ולא בדברים שעלולים לקרות בסוף העונה".

קאנסלו, שכבש את שערו הראשון העונה בביצוע נפלא, לא הסתיר את התרגשותו: "זה היה השער הכי יפה בקריירה שלי. והוא אפילו יותר מיוחד כי הוא הגיע במועדון הזה. לא יצא לי לפתוח הרבה, אבל תמיד התאמנתי קשה כדי לעזור לקבוצה כשצריך. הייתי צריך את השער הזה כדי לקבל יותר ביטחון. השגתי את זה".

"הייתי צריך את השער הזה". ז'ואאו קאנסלו חוגג ( צילום: Lluis GENE / AFP )

המגן הפורטוגלי הדגיש כי המטרה של ברצלונה היא להילחם על כל התארים העונה: "כל השחקנים כשירים פיזית ומוכנים לשחק. חשוב שתהיה תחרות בתוך הקבוצה, זו תחרות בריאה. כולנו מכוונים לזכות בהכול השנה. זה יכול לקרות, ואנחנו נעשה הכול כדי שזה יקרה".

גם גאבי, שחזר לשחק לאחר שהתאושש מהפציעה שספג בתחילת העונה, היה מרוצה מהיכולת של קבוצתו: "האמת היא שאנחנו עושים טוב מאוד. אנחנו מאוד מרוצים מהעבודה עד עכשיו, אבל בסופו של דבר העונה ארוכה ואנחנו צריכים להמשיך ככה".