החברות תישאר מחוץ למגרש, לפחות למשך 90 דקות. מנור סולומון מתכונן למפגש המסקרן מול דניאל פרץ, כשווסטהאם תארח בשבת (17:00) את סאות'המפטון במסגרת המחזור ה-12 בצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה. שני שחקני נבחרת ישראל יעמדו הפעם משני צדי המתרס, כשהפטישים מגיעים בכושר מצוין ומכוונים למאבק על העלייה לפרמייר-ליג.

"אני משחק עם דניאל כבר כמה שנים בנבחרת ישראל, והוא חבר טוב מאוד שלי", סיפר סולומון לאתר הרשמי של ווסטהאם לקראת המפגש. "הוא בחור נהדר ושוער מצוין, עם יכולות מנהיגות נהדרות".

גלריה מנור סולומון ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

"אנחנו מכירים הרבה זמן. הוא צעיר ממני בשנה, אבל אני חושב שנפגשנו כשהיינו בני 16 או 17", הוסיף סולומון. "בארבע או בחמש השנים האחרונות אנחנו יחד בנבחרת הבוגרת. גם כשאנחנו לא נמצאים יחד במסגרת הנבחרת, אנחנו מדברים לעיתים קרובות. שמחתי מאוד כשהוא חתם בסאות'המפטון והגיע לשחק באנגליה".

למרות החברות הקרובה, סולומון לא מתכוון לעשות הנחות לחברו. "אני חושב שהוא מביא הרבה איכות לקבוצה של סאות'המפטון, אבל אין ספק שאנסה להבקיע נגדו בשבת", הבהיר. "הוא יישאר בלונדון ללילה אחרי המשחק, ובוודאי ניפגש בשלב מסוים. אבל במשך 90 דקות נהיה יריבים, ואני מקווה שנצא עם הניצחון".

דניאל פרץ ( צילום: David Rogers/Getty Images )