אל-איתיחאד לא הסתפקה בניצחון הגדול על אל-נאסר. אחרי שהנחילה לאלופת סעודיה את הפסדה הראשון העונה בליגה, הקבוצה המנצחת מצאה דרך נוספת לחגוג - עם עקיצה ישירה לעבר כריסטיאנו רונאלדו. אל-נאסר, שפתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות רצופים, נכנעה 2:1 בשבת וכעת מדורגת במקום השני בטבלה, שלוש נקודות מאחורי המוליכה אל-הילאל.

במהלך המשחק תועד רונאלדו בן ה-41 כשהוא עומד מאחורי חברו לנבחרת פורטוגל, דנילו פריירה, ומנסה להציץ בפתק הטקטי שקיבל הקשר ממאמנו. דנילו הסתובב, הופתע לראות את פניו של רונאלדו קרובים אליו, והשניים לא הצליחו להסתיר את החיוך. באל-איתיחאד החליטו לנצל את הרגע, פרסמו את התמונה ברשת החברתית X וכתבו: "רימו ועדיין הפסידו!".

רונאלדו ( צילום: REUTERS/Hamad I Mohammed )

ההפסד הוריד את אל-נאסר למקום השני, אך המאמן החדש אנג' פוסטקוגלו ניסה להתמקד בצדדים החיוביים. "מה שראיתי אחרי 15 דקות היה שקבוצה אחת יצרה מצבים, וזו היינו אנחנו", אמר המאמן. "אם מדברים על אופי, הקבוצה הזו הראתה בשנה שעברה וגם השנה שיש לה אופי חזק מאוד".

גם אנג'לו גבריאל, שכבש את השער היחיד של אל-נאסר במשחק, ניסה לשמור על פרופורציות: "זה קורה שאפשר להפסיד משחק. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח במשחק הבא למה אנחנו האלופים המכהנים".