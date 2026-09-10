התשובה הטובה ביותר ניתנה על המגרש. יממה בלבד אחרי שחשף את אכזבתו מכך שליברפול לא הציעה לו חוזה חדש, אלכסיס מק אליסטר כבש את שער הניצחון ב־1:2 על אתלטיקו מדריד באנפילד, במחזור הפתיחה של ליגת האלופות.

עוד לפני המשחק סיפר הקשר בן ה־27 כי במועדון הודיעו לו שאין כרגע כוונה להאריך את חוזהו, שיסתיים בקיץ 2028. "קיבלתי את הבשורה שהמועדון לא נמצא במצב שמאפשר לו להציע לי חוזה חדש, וזה כמובן מעציב אותי מאוד", אמר. "כולם יכולים לראות שאני נותן מאה אחוז למועדון הזה בכל אימון. יש לי משחקים טובים ופחות טובים, אבל אני תמיד נותן את המיטב".

גלריה אלכסיס מק אליסטר חוגג -אבל לא יקבל חוזה חדש ( צילום: AP Photo/Dave Thompson )

מק אליסטר הודה כי היו לו הצעות לעזוב את אנפילד במהלך הקיץ, כאשר בין היתר נקשר לריאל מדריד ולמנצ'סטר סיטי. למרות זאת, בחר להישאר: "היו אפשרויות לעזוב, אבל כרגע אני נמצא במועדון הנכון. אני אוהב להיות כאן ומרגיש שיש פה משהו מיוחד. אני רוצה לזכות בתארים ומאמין שיש לנו את השחקנים והמנטליות לעשות דברים גדולים".

הארגנטינאי גם התקשה להסתיר את תחושותיו לנוכח הארכות החוזים של חבריו: "אני רואה את דומיניק סובוסלאי וראיין חראפנברך מקבלים חוזים חדשים ושמח עבורם, כי הם ראויים לכך. במקביל, עצוב לי שאני לא קיבלתי הצעה. עדיין יש זמן והאוהדים לא צריכים לדאוג – אתן מאה אחוז עד יומי האחרון כאן".

״ניסיתי להיות כן לגבי מצבי״ ( צילום: Paul ELLIS / AFP )

לאחר כל הדיבורים, מק אליסטר סיפק תשובה מוחצת על כר הדשא. אתלטיקו עלתה ליתרון בדקה ה־17 משער של מרקוס יורנטה, אך סובוסלאי איזן בדקה ה־40. חמש דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה השלים מק אליסטר את המהפך בבעיטה אדירה מחוץ לרחבה, שלא הותירה ליאן אובלק סיכוי.

"ניסיתי להיות כן וזה עזר לי להשתחרר מעט", אמר כובש שער הניצחון בסיום. "תמיד אהיה אותו אדם, עד ליומי האחרון כאן – בין אם זה יהיה בעוד שנתיים, יותר מזה או שאעזוב מוקדם יותר. אני נהנה מאוד במועדון הזה ושמח לחיות את הרגע".