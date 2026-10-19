מוכנה לקלאסיקו: ריאל דורסת 1:4 את סביליה ( באדיבות ONE )

קיליאן אמבאפה סיפק אתמול (ראשון) עוד כמה רגעים של קסם בסנטיאגו ברנבאו. זה התחיל בסלאלום מרהיב בין שחקני סביליה בדרך לשער השני של הבלאנקוס ונמשך בפאננקה מהנקודה הלבנה שסגרה עניין. אלו היו שניים מרגעי השיא בניצחון 1:4 של ריאל, שהגיע בעיתוי מצוין לקראת הקלאסיקו בשבוע הבא.

אמבאפה, כאמור, השלים צמד, העלה את מאזנו ל-11 שערים העונה והשער הראשון שלו - ביכולת טכנית באמת יוצאת דופן - הלהיב את התקשורת בספרד. הפרשן תומאש רונצ'רו התלהב: "זה שער ברמה של רונאלדיניו. ביצוע מושלם, אחרי מספר מהלכים בהם לא היה לו מזל הוא הבקיע שער נהדר. הגיע לו להבקיע במשחק הזה".

גלריה צמד ענק. אמבאפה ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

אמבאפה, רגע לפני שהוא מסיים את הסלאלום עם כדור ברשת ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

גם ב"אס" לא חסכו במחמאות: "כישרון יוצא דופן. שער שכל אחד שראה יזכור, ירוץ בסרטונים עשורים קדימה. הטריקים של אמבאפה עבדו בזה אחר זה, זה כאילו הוא מחויב בחוזה להבקיע שער בכל משחק. זאת יצירת מופת". ב"מארקה" הגדירו את הביצוע "אחד השערים הגדולים ביותר שלו מאז הגיע למדריד".

אמבאפה, שכבש עד כה 96 שערים ב-114 הופעות במדי ריאל, התקרב גם לציון דרך. יש לו 256 כיבושים בחמש הליגות הבכירות באירופה, והוא טיפס למקום השני ברשימת הכובשים הצרפתים בכל הזמנים, מעל ברנרד לקומב, שכבש 255 שערים. כעת הוא מתקרב לקארים בנזמה, שמוביל את הרשימה עם 281 שערים.

היה או לא היה?

אלא שלצד החגיגה, המשחק הוליד גם סערה סביב ארדה גולר. מאמן סביליה, לואיס גרסיה פלאסה, טען כי הטורקי פגע במרפקו בג'רארד פרננדס במחצית הראשונה, כשהתוצאה עדיין הייתה 0:0, וכי היה צריך להיות מורחק. "היום היינו צריכים לשחק עם שחקן נוסף, מהדקה ה-25, 11 נגד 10", אמר המאמן הזועם. "אני לא רוצה לדבר על המשחק אחרי זה. זה מדהים. ראיתי את זה. פקה אמר לי במחצית: 'הוא פגע בי'. זה כרטיס אדום. אולי לא היינו מנצחים, אבל היינו צריכים לשחק 11 נגד 10 במשך 65 דקות. זה הסיכום שלי למשחק".

פרננדס על הקרקע, שחקני סביליה דורשים מהשופט להוציא אדום לגולר ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

ז'וזה מוריניו, מנגד, דחה את הטענות ואמר כי לא הצליח לראות תיעוד ברור של האירוע. "אף אחד לא הצליח להראות לי את מה שהם אומרים שקרה", טען. "אין תמונות. ביקשתי לראות בטלוויזיה וגם את הצילומים של הצוות שלי מהמצלמה הטקטית, ולא הצלחתי לראות שום תמונה של האירוע שעליו מדברים ושמכעיס את לואיס".

מוריניו הוסיף כי אין לו בעיה להודות במקרה שבו החלטה שיפוטית תיטיב עם קבוצתו, אך הדגיש כי מבחינתו אין כרגע ראיות ברורות: "אם יום אחד יקרה משהו שייטיב איתנו, לא תהיה לי בעיה לומר את זה. אבל אני חושב שההפך יקרה הרבה יותר פעמים, זו המגמה. לא ראיתי כלום. עד שבת, אם מישהו יביא לי תמונה ברורה ואובייקטיבית של משהו שלא ראיתי - ושגם השחקן שלי אומר שלא קרה - אני אהיה שם ואדבר על זה. עד אז, אין על מה לדבר".

שוב עצבני. מוריניו ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

המאמן הפורטוגלי אף תהה מדוע האירוע הפך לנושא המרכזי במסיבת העיתונאים. "אני מבין את לואיס, עם קבוצה שמפסידה 4:1. אם המאמן מקבל ארבע או חמש שאלות על משהו שלא קרה, זה נהדר מבחינתו", אמר. "כשזה קרה, אמרתי לעוזר שלי פדרו מצ'אדו שאני רוצה לראות את זה, אבל לא הצלחתי לראות כלום. אולי יש מצלמות אחרות, אבל עד עכשיו לא ראיתי דבר. מישהו מכם ראה את זה בבירור? בגלל זה אני לא מבין את האובססיה לשאול על כך".