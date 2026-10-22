לילה קשה במיוחד עבר על מנצ'סטר יונייטד, ולא רק בגלל התוצאה. התבוסה 4:1 לקומו בליגת האלופות, באחד הערבים המביכים של המועדון בזירה האירופית, הציתה מתיחות פומבית בין הקפטן ברונו פרננדש למאמן מייקל קאריק. בעוד האחרון נאלץ להתמודד עם שאלות על עתידו, הקשר הפורטוגלי סיפק ביקורת מרומזת אך ברורה על ההחלטות הטקטיות של הצוות המקצועי.

"זו החלטה של הצוות לא ללחוץ שחקן מול שחקן, ולפעמים להשאיר שטחים מאחור ולנסות להשיג את הכדור", אמר פרננדש לאחר המשחק. "אבל כשאתה נותן לקבוצות האלה יותר מדי את הכדור, הן צוברות ביטחון". כשנשאל ישירות אם קאריק טעה טקטית, השיב הקפטן: "זה משהו שהמאמן והצוות צריכים לבחון, לא אני. לפעמים צריך להיות אמיצים יותר תחת לחץ, לקחת את הסיכון של לחץ גבוה ולגרום ליריבה להרגיש לא בנוח".

גלריה יפוטר בקרוב? קאריק ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

הדברים לא נעלמו מעיני המאמן האנגלי, שנשאל על הביקורת במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק. תגובתו הייתה קצרה וחדה: "לא משנה באיזו שיטה או באילו טקטיקות אתה משחק, אם אתה לא רץ, לא רץ קדימה ולא רץ אחורה - אתה לא הולך לנצח". הדברים נשמעו כתשובה ישירה לקפטן, והמחישו את המתח שנוצר סביב ההופעה החלשה של הקבוצה.

כזכור, רק בשבוע שעבר שחקנה של יונייטד, ליסנדרו מרטינס, סיפק ריאיון חריף ל"אמזון פריים", שבו מתח ביקורת על התנהלות המועדון בחלון ההעברות האחרון ועל היקף החיזוק של הסגל.

בסיום המשחק נראה קאריק חוצה את כר הדשא וניגש לאוהדים המאוכזבים, תוך שהוא מרים את ידיו שוב ושוב. הוא התנצל בפני כ-700 האוהדים שעשו את הדרך כדי לתמוך בקבוצה, בתמונה שהזכירה את תגובתו של אולה גונאר סולשיאר לאחר הפסד 4:1 לווטפורד בנובמבר 2021 - תבוסה שמיד לאחריה פוטר.

"אני חייב להתנצל בפני האוהדים", אמר קאריק. "אכפת לי מהמועדון הזה כמו לכל אחד אחר, אם לא יותר, בהתחשב בתפקיד שלי ובערכים שאני מייחס לו. הדרך שבה שיחקנו הערב אינה מקובלת". המאמן הוסיף כי רצה להבהיר לאוהדים שהוא מבין את תחושותיהם: "אנחנו יכולים לנצח ואנחנו יכולים להפסיד, אבל הדרך שבה התנהלנו הערב לא הייתה מקובלת. רציתי שהם ידעו שאני מרגיש את הכאב שלהם".

ביקורת פומבית. פרננדש ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

קאריק סירב להתייחס לשאלות על עתידו, והבהיר כי כרגע הוא מתמקד באוהדים ובאכזבה מהיכולת שהציגה הקבוצה. "לא הקדשתי מחשבה למעמד שלי", אמר. "זה בשביל האוהדים. גם אני הייתי אחד מהם, צופה במשחק הזה, וגם אני לא הייתי מרוצה בכלל".

משבר עמוק

המשבר של יונייטד עמוק הרבה יותר מההפסד לקומו. אחרי שבעה ניצחונות ב-17 משחקים בעונה הקודמת, שבעזרתם החזיר את הקבוצה לליגת האלופות לאחר היעדרות של שנתיים, קאריק קיבל חוזה לשנתיים. אלא שהעונה הנוכחית התפתחה לכיוון הפוך לחלוטין: השדים האדומים מדורגים במקום ה-13 בפרמייר-ליג, שלוש נקודות בלבד מעל האחרונה סנדרלנד, ולא ניצחו בליגה מאז המחזור השני. ההפסד לקומו האריך את הרצף השלילי לשבעה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות - הרצף הגרוע ביותר של המועדון מאז 2015, אז לא הצליח לנצח בשמונה משחקים רצופים תחת לואי ואן חאל.

רצף מביך. שחקני מנצ'סטר יונייטד ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

ההשפלה באיטליה הייתה צורבת במיוחד גם לנוכח הפער ההיסטורי בין המועדונים. בזמן שמנצ'סטר יונייטד זכתה בפעם האחרונה בגביע אירופה ב-2008, קומו שיחקה בליגה הרביעית באיטליה, לעיני מאות צופים בלבד. ניקו פאס, הכוכב הגדול של המארחת, כבש כבר אחרי 118 שניות, בישל את השער השני והוסיף את השלישי, והמחיש את הפערים על כר הדשא. רק שער מצמק של ג'ושוע זירקזי בתוספת הזמן מנע מיונייטד לספוג את אחת התבוסות הקשות בתולדותיה באירופה.