האם אחד השערים היפים של השנה מגיע דווקא מהליגה העיראקית? חביב אל־וסלאתי, שחקנה התוניסאי של נורוז, סיפק ביום שישי האחרון ביצוע יוצא דופן: מספרת מחוץ לרחבה שהפכה ללהיט ברשתות החברתיות. אל־וסלאתי כבש את שני השערים בניצחון הביתי 0:2 על אל־מינא במחזור העשירי, אבל ביצוע אחד גנב את כל ההצגה.

המהלך התחיל בכדור ארוך שנשלח לעברו. אל-וסלאתי השתלט עליו בחזה, וכשהוא מחוץ לרחבה ובגבו לשער, התרומם למספרת ושלח את הכדור לקורה ופנימה. השילוב בין ההשתלטות, התזמון והסיומת האקרובטית הפך את המהלך לאחד הרגעים המרשימים של העונה.

Ojito que en la liga iraquí igual tenemos al próximo premio Puskas. El tunecino Habib Diall haciendo esto. https://t.co/4mLnj89iIE — GRADA B pro (@GradaBpro) October 17, 2026





התוניסאי השלים את הצמד בבעיטה חופשית, ושני שעריו עוד לפני ההפסקה הספיקו לנורוז כדי להבטיח את הניצחון. אל־וסלאתי, ששיחק קודם לכן באל־טלאבה העיראקית והצטרף לנורוז בקיץ האחרון, סיפק לקבוצתו ניצחון עם שערים מרהיבים.