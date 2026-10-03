אחרי שתי הופעות ראשונות מוצלחות על הקווים של נבחרת צרפת, שכללו ניצחונות 0:1 על טורקיה ו-0:1 על בלגיה, זינדין זידאן רשם אתמול (שישי) את המעידה הראשונה שלו כמאמן הטריקולור. במשחק הביתי הראשון שלו בתפקיד, צרפת נפרדה ב-1:1 מאיטליה במסגרת המחזור השלישי של ליגת האומות, למרות שעלתה ליתרון והייתה קרובה להכריע את המשחק.

"אני מאוד מאוכזב בשביל השחקנים, כי הגיע לנו יותר, אבל זה הכדורגל", אמר זידאן לאחר המשחק. "היו לנו הזדמנויות להרוג את המשחק ולא ניצלנו אותן, אבל אני יכול להיות גאה בשחקנים שלי. אני מאוד מרוצה. אפשר להיות מאוכזבים מכך שלא לקחנו את שלוש הנקודות, אבל ההופעה הייתה טובה".

גלריה זינדין זידאן ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

המאמן הצרפתי התייחס במיוחד ללחץ שהפעילו שחקניו וליכולת שלהם במצבי אחד על אחד. "בכל מה שנוגע ללחץ שהפעלנו, במצבי אחד על אחד, הם היו פשוט למופת. אני מתוסכל בשביל השחקנים שלי כי הם נתנו הכול והיו טובים מאוד, אבל לא קיבלנו את התוצאה. ועדיין, זה מעודד".

זידאן היה מרוצה במיוחד מהשיפור במחצית השנייה. "במחצית הראשונה החזקנו בכדור, אבל זה היה עקר. היינו צריכים לנצל את השטחים בשליש האחרון, וזה מה שניסינו לתקן במחצית", הסביר. "כדי לפגוע ביריבה צריך למצוא שטחים. מבחינת המשחק שלנו, הצלחנו ליישם כמה דברים. הם שיחקו את המשחק שלהם, הגנתית, בסגנון איטלקי, בעיקר במתפרצות".

צרפת עלתה ליתרון בדקה ה-55, כאשר מייקל אוליסה כבש בבעיטה חופשית מרהיבה. אלא שאיטליה הצליחה להשוות בהמשך, לאחר איבוד כדור של לוקאס דה קוניה מחוץ לרחבה, שאפשר לאלסנדרו באסטוני לכבוש.

שער שלו לא הספיק לניצחון. מייקל אוליסה מול ריקרדו קלאפיורי ( צילום: AP Photo/Teresa Suarez )

זידאן סירב להפנות אצבע מאשימה לעבר השחקן. "כשאתה משחק טוב במשך כל המשחק ועושה דברים נהדרים, יכולה להיות תקלה קטנה, והיא קצת הוציאה אותנו מהמסלול", אמר. "איבודי כדור הם חלק מהמשחק. הדבר החשוב ביותר הוא מה שראיתי מכל השחקנים שלי. אני מאוד מרוצה. הם יכולים להיות גאים בהופעה שלהם הערב".

עוד לפני המשחק קיבל זידאן קבלת פנים מרשימה עם שובו לסטאד דה פראנס, כולל תשואות ממושכות מהקהל. גם לכך התייחס המאמן הצרפתי: "זה נוגע בי. היינו רוצים להעניק את הניצחון לאומה שלמה. זה לא קרה הערב, אבל אנחנו הולכים לנוח כדי לנצח במשחק הרביעי שלנו".