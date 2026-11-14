שוער חארקוב האוקראינית ואקס מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, קיים ריאיון במדינה ודיבר בין היתר על החיים בישראל ועל ההתייחסות למלחמה נגד רוסיה מצד החברים בקבוצה הירוקה ומחוצה לה.

כזכור, בחודש יולי השנה עזב השוער את הכרמל אחרי שנתיים במדי מכבי חיפה. "לאנשים בישראל יש את הבעיות שלהם", אמר בריאיון בפודקסט on-side. "הם חיים באופן תמידי במתח ובאווירה של חוסר ודאות. לכן, באופן טבעי, הם קודם כול עוקבים אחרי מה שקורה במדינה שלהם.

"בישראל לא מבינים עד הסוף את המצב באוקראינה". ירמקוב ( צילום: עוז מועלם )

"במקביל, הם לא מבינים עד הסוף את המצב באוקראינה", הוסיף השחקן בן ה-24. "פרסמתי ברשתות החברתיות תכנים שונים על חיי היומיום שלנו, ובעקבות זאת העניין במה שקורה באוקראינה גבר. החברים לקבוצה התחילו לפנות אליי לעיתים קרובות יותר עם שאלות".

עוד סיפר ירמקוב כיצד סירב בעבר ללחוץ ידיים של שחקני טורפדו-בלז הבלארוסית, לפני משחק במסגרת מוקדמות הקונפרנס-ליג. לדבריו, שחקני מכבי חיפה תמכו בהחלטה שלו: "לפני כן, הזהרתי את החברים שלי לגבי החלטתי, כי ראיתי בכך צעד מכבד כלפי המועדון. אמרתי ישירות שלא אעשה זאת. בתגובה, שמעתי שהם מכבדים את עמדתי ומבינים שהיא נכונה".