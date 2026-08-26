המעבר של אסתר גונסאלס לערב הסעודית הפך בתוך זמן קצר לסערה גדולה בספרד. החלוצה בת ה-33, שזכתה עם נבחרת ספרד במונדיאל 2023 ונחשבת לאחת הכדורגלניות הבכירות במדינה, הצטרפה לאל-קאדסיה הסעודית בחוזה עד 2027 עם אופציה לעונה נוספת. אלא שבמקביל למעבר, תשומת הלב ברשתות החברתיות הופנתה לחשבון האינסטגרם שלה – ולתמונות שכבר לא נמצאות בו.
לפי דיווחים בתקשורת האירופית, מחשבונה של גונזאלס נעלמו תמונות שבהן הופיעה לצד בת זוגה, אסטפניה קרוס, ובנם. המהלך עורר ביקורת בשל הבחירה של הכדורגלנית, שחיה בגלוי עם בת זוגה, לעבור למדינה שבה זכויות להט"ב מוגבלות באופן משמעותי. נכון לעכשיו אין הוכחה לכך שהמועדון או גורם סעודי דרשו ממנה להסיר את התמונות, ולכן לא ניתן לקבוע מה הייתה הסיבה למחיקתן.
אחד הפוסטים שזכו לתהודה בספרד תקף בחריפות את גונסאלס: "קל להילחם למען זכויות שכבר קיימות בשם דיכוי שלא קיים במדינה שבה אפשר לעשות זאת ללא פחד. האומץ האמיתי היה להגן על אותן זכויות דווקא במקום שבו יש לכך השלכות".
ארגוני זכויות אדם, בהם Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל, מציינים כי יחסים חד-מיניים עלולים להוביל לענישה במדינה וכי הרשויות מגבילות גם ביטויים פומביים הנוגעים לזהות מינית ומגדרית.
החתימה גם עוררה שאלות בשל הדרך שבה הסתיימה הקדנציה של גונסאלס בארה"ב. בחודש שעבר היא נפרדה מגות’אם מה-NWSL בהסכמה הדדית בשל "עניינים אישיים", ואף הגדירה את העזיבה כ”החלטה הקשה ביותר בקריירה המקצוענית שלי". במועדון איחלו אז "לאסתר ולמשפחתה את כל הטוב בחזרתם לספרד". זמן קצר לאחר מכן היא הוצגה כשחקנית אל-קאדסיה.