המעבר של אסתר גונסאלס לערב הסעודית הפך בתוך זמן קצר לסערה גדולה בספרד. החלוצה בת ה-33, שזכתה עם נבחרת ספרד במונדיאל 2023 ונחשבת לאחת הכדורגלניות הבכירות במדינה, הצטרפה לאל-קאדסיה הסעודית בחוזה עד 2027 עם אופציה לעונה נוספת. אלא שבמקביל למעבר, תשומת הלב ברשתות החברתיות הופנתה לחשבון האינסטגרם שלה – ולתמונות שכבר לא נמצאות בו.

לפי דיווחים בתקשורת האירופית, מחשבונה של גונזאלס נעלמו תמונות שבהן הופיעה לצד בת זוגה, אסטפניה קרוס, ובנם. המהלך עורר ביקורת בשל הבחירה של הכדורגלנית, שחיה בגלוי עם בת זוגה, לעבור למדינה שבה זכויות להט"ב מוגבלות באופן משמעותי. נכון לעכשיו אין הוכחה לכך שהמועדון או גורם סעודי דרשו ממנה להסיר את התמונות, ולכן לא ניתן לקבוע מה הייתה הסיבה למחיקתן.

🇪🇸 En España: derechos LGTBI, visibilidad, igualdad y no dar ni un paso atrás.



🇸🇦 En Arabia Saudí: borro TODAS las fotos con mi mujer y mi hijo de las redes y a jugar.



Qué fácil es luchar por derechos que ya se tienen en nombre de opresiones que no existen en un país donde… https://t.co/l6TjoSf6x4 pic.twitter.com/BDMyMtUAcs — Andrea (@andrea_economia) August 25, 2026

אסתר גונזלאס עם גביע ליגת האומות ( צילום: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images )

אחד הפוסטים שזכו לתהודה בספרד תקף בחריפות את גונסאלס: "קל להילחם למען זכויות שכבר קיימות בשם דיכוי שלא קיים במדינה שבה אפשר לעשות זאת ללא פחד. האומץ האמיתי היה להגן על אותן זכויות דווקא במקום שבו יש לכך השלכות".

ארגוני זכויות אדם, בהם Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל, מציינים כי יחסים חד-מיניים עלולים להוביל לענישה במדינה וכי הרשויות מגבילות גם ביטויים פומביים הנוגעים לזהות מינית ומגדרית.