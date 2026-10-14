גם הפיגור באיסטנבול והאווירה הלוהטת ביציעים לא עצרו את ברצלונה. הקבוצה של האנזי פליק הביסה אתמול (שלישי) 1:4 את גלאטסראיי, רשמה ניצחון עשירי בעשרה משחקים מתחילת העונה והמשיכה את פתיחת העונה המסחררת שלה. במרכז ההצגה עמד שוב לאמין ימאל: הוא אמנם לא כבש, אבל שני בישולים בתוך שלוש דקות הפכו את המשחק, והותירו את חבריו לקבוצה, הפרשנים והאוהדים עם לא מעט סיבות להתפעל.

בארסה עוד עברה דקות לא פשוטות אחרי שער היתרון של אלכסיי בטראקוב, לפני שז'ואאו קאנסלו השווה לקראת ההפסקה. במחצית השנייה ימאל השתלט על העניינים. בדקה ה־50 הוא מצא בהגבהה מדויקת את פרמין לופס, שנגח את שער המהפך, ובדקה ה-53 הגיע המהלך שגנב את ההצגה: סדרת הטעיות בשטח קטן מול ארן אלמאלי, ובסיומה מסירה לאנתוני גורדון, שכבש מזווית קשה.

גלריה הערב שלו. ימאל נגד גלאטסראיי ( צילום: YASIN AKGUL / AFP )

גם השער הרביעי התחיל ברגליים שלו. ימאל מסר לגבריאל ז'סוס, שהנגיעה שלו העבירה את הכדור לקארים אדיימי, וזה קבע את תוצאת הסיום. בסך הכל יצר הספרדי חמישה מצבים ורשם חמישה ניסיונות לשער. זו הייתה הפעם השמינית שבה בישל פעמיים במשחק אחד במדי ברצלונה בכל המסגרות, והרביעית כבר העונה.

פרמין, שנהנה מהבישול הראשון, לא חסך במחמאות. "כשהכדור אצלו, אני תמיד מחפש את הריצה. הוא הטוב בעולם", אמר, והסביר שהקשר הטוב ביניהם מחוץ למגרש מורגש גם על הדשא. פליק הצטרף לשבחים: "הוא שחקן מדהים וחשוב מאוד עבורנו". המאמן הדגיש את שני הבישולים של ימאל ואת התגובה של קבוצתו לפיגור, אבל גם הזכיר שיש מקום לשיפור בקבלת ההחלטות בשליש האחרון.

לאמין ימאל ופרמין לופז חוגגים ( צילום: ASIN AKGUL / AFP )

ימאל עצמו סיפק אחרי המשחק הסבר לבישול השני, בראיון עם תיירי הנרי. לדבריו, הוא זיהה שמגנים נוטים לגלוש לעברו כשהוא מתקרב לקו הרוחב, והחליט לנצל את התנועה הזאת כדי להטעות אותם ולייצר שטח. "חשבתי שזה יכול לעבוד ולהיראות אפילו יפה יותר", סיפר. מבחינתו, ההטעיות הן כלי ליצירת מרחב מול מגנים שמנסים לסגור אותו, והפעם זה הסתיים באחד המהלכים הבולטים של הערב.

גם בסיקור ברשת התקשו להישאר אדישים. באתר Barça Universal העניקו לו ציון 9.5, ותיארו את המחצית השנייה שלו ככזו שבה ההגנה לא הייתה מסוגלת להתמודד איתו. ב־Sports Illustrated כתבו שבארסה נראית כרגע כמו הקבוצה הטובה בעולם. בקהילת אוהדי ברצלונה ב־Reddit התלהבו מהבישול לגורדון, ובדיון על בחירת ימאל לשחקן המשחק היו שטענו שמבחינת המעורבות שלו בשערים, הוא היה ראוי למעשה לשלושה בישולים.

ההופעה גם החזירה לרשתות קטע של מריו למינה, קשר גלאטסראיי. כשנשאל בעבר אם הוא מעדיף את לירוי סאנה או את ימאל, השיב בחיוך: "מי זה ימאל? אני מכיר רק את סאנה". האמירה נאמרה באוגוסט 2025 והופצה מחדש לקראת המשחק אתמול. אחרי ההצגה באיסטנבול, אוהדי בארסה מיהרו לחזור אליה, ובין התגובות להופעה הופיעה גם השאלה העוקצנית: "ימאל מי?".