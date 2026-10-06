איטליה המשיכה במומנטום בליגת האומות עם 1:3 על טורקיה בבולוניה, ועלתה למקום השני בבית, אבל מעבר לניצחון, המאמן רוברטו מאנצ'יני סימן בסיום כמה מהשחקנים הצעירים שאמורים להוביל את האזורי בשנים הקרובות. בראש הרשימה נמצא פרנצ'סקו פיו אספוזיטו, שעלה מהספסל וכבש את השער השלישי - שערו השביעי ב-13 הופעות בלבד בנבחרת.

"אני חושב שאספוזיטו רעב לשערים, להילחם ולשחק. הוא יוצא מן הכלל", אמר מאנצ'יני על החלוץ בן ה-21. "אני חושב שבתוך שנתיים הוא יכול בקלות להיות מסוג החלוצים שמסייעים לקבוצה לעבוד, בדיוק כמו כריסטיאן ויירי ולוקה טוני. בהתחשב בעוצמה הפיזית ובאיכות הטכנית שלו, אני מאמין שהוא יכול להפוך לחלוץ מרכזי גדול".

גלריה זכה למחמאות. פיו אספוזיטו ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

אספוזיטו לא היה הצעיר היחיד שקיבל מחמאות. ריקרדו קלאפיורי כבש את שערו הראשון במדי הנבחרת, ומאנצ'יני הגדיר את בלם ארסנל כמי שכבר עכשיו מסוגל לקחת אחריות: "קלאפיורי כבר מנהיג. מבחינה טכנית, פיזית ואינטלקטואלית, בהחלט".

המאמן התייחס גם לאנטוניו ורגארה, אלסנדרו רומאנו ואיסה דומביה, והסביר כי הדרך לבניית נבחרת חדשה עוברת בעיקר בצבירת ניסיון. "ורגארה צריך לשחק במשחקים האלה כדי להמשיך להעלות את הרף, ואני בטוח שהוא ישתפר מאוד בעתיד. דומביה כבר משחק באופן קבוע בליגת האלופות, כך שיש לו יתרון, אבל אהבתי את ההופעות של שניהם היום".

מאנצ'יני הוסיף: "אלסנדרו רומאנו, ורגארה - כולם צריכים לשחק במשחקים האלה כדי להתרגל לרמה. שינינו תשעה שחקנים, ולכן איבדנו מעט מהשטף במשחק, אבל לא יכולנו לעשות אחרת. זה היה המשחק הרביעי שלנו בתוך 11 ימים".

מרוצה מהצעירים. רוברטו מאנצ'יני ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

גם ג'אנלוקה סקמאקה, שכבש את הראשון, זכה להתייחסות מהמאמן. "בהתחשב באיכות שלו, אני חושב שסקמאקה יכול לעשות הרבה יותר", אמר מאנצ'יני, שחשף כי החליף אותו ואת מתאו רוג'רי משום ששניהם היו עם כרטיס צהוב. "השופט נראה כאילו הוא להוט לשלוף כרטיס צהוב שני בכל רגע".