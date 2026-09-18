המחזורים בליגות הבכירות באירופה נפתחו הערב (שישי), כשמעל כולם בלטה תוצאה אחת - ה-0:7 המפלצתי של באיירן מינכן על אוניון ברלין, שהעלה את הבווארים זמנית לפסגה בבונדסליגה. במשחק שפתח את המחזור החמישי בפרמייר-ליג צ'לסי הובסה 3:0 בידי ברנטפורד, שטיפסה למקום השלישי.

המחזורים בליגות הבכירות באירופה נפתחו הערב (שישי), כשמעל כולם בלטה תוצאה אחת - ה-0:7 המפלצתי של באיירן מינכן על אוניון ברלין, שהעלה את הבווארים זמנית לפסגה בבונדסליגה. במשחק שפתח את המחזור החמישי בפרמייר-ליג צ'לסי הובסה 3:0 בידי ברנטפורד, שטיפסה למקום השלישי.

המחזורים בליגות הבכירות באירופה נפתחו הערב (שישי), כשמעל כולם בלטה תוצאה אחת - ה-0:7 המפלצתי של באיירן מינכן על אוניון ברלין, שהעלה את הבווארים זמנית לפסגה בבונדסליגה. במשחק שפתח את המחזור החמישי בפרמייר-ליג צ'לסי הובסה 3:0 בידי ברנטפורד, שטיפסה למקום השלישי.