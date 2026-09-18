המחזורים בליגות הבכירות באירופה נפתחו הערב (שישי), כשמעל כולם בלטה תוצאה אחת - ה-0:7 המפלצתי של באיירן מינכן על אוניון ברלין, שהעלה את הבווארים זמנית לפסגה בבונדסליגה. במשחק שפתח את המחזור החמישי בפרמייר-ליג צ'לסי הובסה 3:0 בידי ברנטפורד, שטיפסה למקום השלישי.
באיירן מינכן - אוניון ברלין 0:7
אלופת גרמניה אמנם התקשתה בשני המחזורים האחרונים, בהם סיימה ב-0:0 בחוץ עם שאלקה וניצחה בקושי את העולה החדשה, אלוורסברג, אך הערב היא הראתה שוב עד כמה היא יכולה להיות דורסנית עם שביעייה מטורפת לרשת של אוניון ברלין האומללה, שסופרת שלושה הפסדים בארבעה מחזורים ונקודה בודדת. באיירן עלתה זמנית למקום הראשון, לפחות עד שפרייבורג ודורטמונד המושלמות ישלימו את משחקיהן.
ג'מאל מוסיאלה פתח בחגיגה עם שער בדקה ה-18, הארי קיין הכפיל בפנדל בדקה ה-39, וארבע דקות לאחר מכן מוסיאלה הוסיף בישול וסידר למייקל אוליסה את השלישי. הצרפתי בישל לקיין את השני שלו במשחק בדקה ה-54, ובדקה ה-70 איסמעיל סאייברי כבש שער בכורה בבאיירן. ההצגה של אוליסה נמשכה, והצרפתי השלים שלושער תוך שלוש דקות (73 ו-76) וחתם את ההצגה של המקומיים, שסידרו לקהל הביתי באליאנץ ארנה עוד מופע.
ברנטפורד - צ'לסי 0:3
הבלוז עם משחק ליגה שלישי ברציפות ללא ניצחון ונקודה בודדת מתוך תשע האחרונות, ובהחלט אפשר להגיד שזו לא פתיחת העונה שצ'אבי אלונסו קיווה לה. מנגד, ברנטפורד, שבשלושת המחזורים האחרונים סיימה בשלוש תוצאות תיקו, השיגה ניצחון שני העונה, שמעלה אותה זמנית למקום השלישי בפרמייר-ליג. ג'יידון אנתוני (62) כבש ראשון, איגור טיאגו הכפיל (83) ופאביו קראבליו חתם את ההצגה של המקומיים.
תוצאות נוספות: איטליה: מונזה - ססואולו 1:2 צרפת: מונאקו - לאנס 1:2