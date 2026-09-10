ברצלונה אמנם נמצאת רק בתחילת העונה, אבל המסר שהיא שלחה אמש (רביעי) לאירופה היה ברור. הקבוצה של האנזי פליק הביסה 1:5 את פיינורד במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, נותרה בלתי מנוצחת העונה והמשיכה את הכושר ההתקפי המסחרר שלה עם ניצחון שלישי ברציפות שבו כבשה לפחות חמישה שערים.

ראפיניה, שתופקד במרכז ההתקפה, כבש צמד והגיע לשמונה שערים בחמישה משחקים מתחילת העונה. קארים אדיימי ולאמין ימאל הוסיפו שערים מדהימים וגבריאל ז'סוס, עם שערו הראשון במדי בארסה, השלימו את החגיגה. סם סטיין רק צימק עבור ההולנדים, שלא הצליחו להתמודד עם הקצב, התנועה והעומק ההתקפי של המארחת.

גלריה המכונה של פליק. לאמין ימאל חוגג עם חבריו לקבוצה ( צילום: AP Photo/Emilio Morenatti )

גבריאל ז'סוס חוגג את שער הבכורה במדי ברצלונה ( צילום: Alex Caparros/Getty Images )

אבל גם בערב של צמד לראפיניה, הזרקורים הופנו בעיקר ללאמין. הכוכב בן ה-19 בישל את השער הראשון, היה מעורב בשורה של מצבים, כבש לראשונה בקריירה בכדור חופשי ישיר וסיים עם שני בישולים. לאחר החלפתם של ראפיניה ופדרי הוא גם קיבל את סרט הקפטן והפך לשחקן הצעיר אי פעם שעונד אותו בקבוצה הבוגרת של ברצלונה.

ב־AS העניקו לו את הכותרת "לאמין: סרט הקפטן וגולאסו", והדגישו את שבעת הדריבלים המוצלחים, ארבעת מסירות המפתח ודיוק המסירה הגבוה שלו. גם בתקשורת וברשתות החברתיות בקטלוניה התמקדו בתמונה הסמלית של הכוכב הצעיר עם הסרט על זרועו, שנתפסה כשלב נוסף בהפיכתו מפלא צעיר למנהיג של הקבוצה.

לאמין ימאל כובש בבעיטה חופשית ( צילום: AP Photo/Emilio Morenatti )

פליק לא ניסה להנמיך את גובה הלהבות. "מגיע ללאמין לזכות בכדור הזהב", הכריז המאמן. "הוא שחקן יוצא דופן ומיוחד. כל מי שרואה אותו משחק יודע שמגיע לו". הגרמני שיבח גם את ראפיניה: "הוא מביא הרבה מאוד אינטנסיביות ותוקף את השטח לעומק".

המאמן ייחס את היכולת גם לרמה הגבוהה באימונים וסיפר כי האימון שנערך לאחר החמישייה מול ולנסיה היה הטוב ביותר של הקבוצה מתחילת השנה. "זה טוב שאנחנו מבצעים שינויים ועדיין שומרים על אותה רמה", אמר. "יש לנו אפשרויות שונות – אולמו עוזר לנו לשלוט בכדור, ראפיניה נותן עומק ויש לנו את לאמין במצבים הנייחים".

ראפיניה עצמו נשאל מדוע לא נכלל בין 30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב, למרות המספרים שסיפק בעונה שעברה, אך סירב להיגרר לסערה. "אני לא מדבר על זה, רק על ברצלונה", השיב הברזילאי.

ב־Marca תיארו את ברצלונה כ"מועמדת רצינית לזכייה בליגת האלופות", בעוד הניתוחים בספרד שיבחו במיוחד את הגיוון שלה: אדיימי סיפק מהירות, ראפיניה נע ללא הפסקה בין הבלמים ולאמין יצר סכנה כמעט בכל נגיעה. לצד ההתלהבות, הודגש כי בארסה עדיין אפשרה לפיינורד להגיע למצבים ואף ראתה שער נוסף של ההולנדים נפסל בשל נבדל – נקודה שפליק ודאי יסמן להמשך.

בשיא. ראפיניה ( צילום: Lluis GENE / AFP )