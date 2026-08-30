הפתיחה הייתה כולה של הבלוז שכבר אחרי 32 דקות הוליכו 0:3. רומיאו לביה (4) כבש מקרוב את הראשון והמהיר של צ'לסי במצב של קרן. אחרי עשר דקות פרדו נטו (14) הכפיל אחרי החזרת כדור אומללה של מורגן רוג'רס, וחואן פדרו (32) כבש את השלישי אחרי מתפרצת נהדרת בהובלת ג'ורל האטו.

הפתיחה הייתה כולה של הבלוז שכבר אחרי 32 דקות הוליכו 0:3. רומיאו לביה (4) כבש מקרוב את הראשון והמהיר של צ'לסי במצב של קרן. אחרי עשר דקות פרדו נטו (14) הכפיל אחרי החזרת כדור אומללה של מורגן רוג'רס, וחואן פדרו (32) כבש את השלישי אחרי מתפרצת נהדרת בהובלת ג'ורל האטו.

הפתיחה הייתה כולה של הבלוז שכבר אחרי 32 דקות הוליכו 0:3. רומיאו לביה (4) כבש מקרוב את הראשון והמהיר של צ'לסי במצב של קרן. אחרי עשר דקות פרדו נטו (14) הכפיל אחרי החזרת כדור אומללה של מורגן רוג'רס, וחואן פדרו (32) כבש את השלישי אחרי מתפרצת נהדרת בהובלת ג'ורל האטו.