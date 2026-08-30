אחרי שני מחזורים צ'לסי וצ'אבי אלונסו שומרים על מאזן מושלם בזכות 3:4 נהדר מול ברייטון במשחק הראשון העונה בסטמפורד ברידג'.
הפתיחה הייתה כולה של הבלוז שכבר אחרי 32 דקות הוליכו 0:3. רומיאו לביה (4) כבש מקרוב את הראשון והמהיר של צ'לסי במצב של קרן. אחרי עשר דקות פרדו נטו (14) הכפיל אחרי החזרת כדור אומללה של מורגן רוג'רס, וחואן פדרו (32) כבש את השלישי אחרי מתפרצת נהדרת בהובלת ג'ורל האטו.
אבל צ'לסי שוב לא הצליחה לשמור על רשת נקייה, ובדקה ה-35 אמיליאנו מרטינס ספג כבר בבכורה שלו במועדון משער של מאליק יאלקויה, שבעט לקורה ופנימה. בדקה ה-63, אוהדי הבלוז החסירו פעימה כשהאורחת צימקה ל-3:2 משער עצמי של פדרו. אבל התקוות של השחפים לשוויון דרמטי נגוזו בדקה ה-74 עם שער של קול פאלמר. פסקל גרוס (90+6) הספיק רק לצמק את התוצאה.
צ'לסי כבר סופרת שבעה שערים בשני משחקים, ולפחות מבחינה התקפית נראית כמו מכונה משומנת היטב.