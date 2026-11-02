אוריין גורן ממשיך להתקרב להופעת בכורה רשמית במדי ברצלונה. הקשר הישראלי בן ה-17 השתתף היום (שני) באימון הקבוצה הבוגרת לקראת המשחק מול אסטון וילה מחר (22:00) במסגרת המחזור הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות, ועל פי דיווח בספרד, הוא צפוי להיכלל בסגל של האנזי פליק להתמודדות בקאמפ נואו.
גורן, שהציג יכולת טובה במשחקו האחרון במדי קבוצת המילואים של ברצלונה, התאמן תחת המאמן הגרמני לצד מספר שחקנים צעירים נוספים, בהם גיים ויקטור, אלכס קמפוס ואיקר רודריגס. בעקבות ריבוי הפציעות בסגל הקטלאנים, פליק ממשיך להיעזר בשחקני קבוצת המילואים, כשהישראלי עשוי לקבל הזדמנות נוספת להיכלל בסגל הבוגר.
כזכור, לפני כשבוע נכלל גורן לראשונה בסגל ברצלונה למשחק רשמי, כאשר ישב על הספסל בקלאסיקו מול ריאל מדריד, אך לא שותף בהפסד 2:1. הקשר הצעיר, שהצטרף לאקדמיה של המועדון ב-2023 ממכבי פ"ת, הרשים את פליק כבר במהלך משחקי ההכנה בקיץ, ולאחרונה זכה למחמאות גם בתקשורת הספרדית. באתר "ספורט" הקטלאני הגדירו אותו כ"כישרון יוצא דופן" ואף השוו את סגנון המשחק שלו לזה של פדרי ואנדרס אינייסטה.
ברצלונה מגיעה למפגש עם שש נקודות משלושת משחקיה הראשונים בליגת האלופות, אחרי שני ניצחונות והפסד 4:2 לפריז סן ז'רמן במחזור הקודם. מנגד, אסטון וילה של אונאי אמרי מחזיקה במאזן מושלם של תשע נקודות. אם גורן אכן ייכלל בסגל ויקבל דקות משחק, הוא ירשום את הופעתו הרשמית הראשונה במדי הקבוצה הבוגרת של ברצלונה.