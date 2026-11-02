אוריין גורן ממשיך להתקרב להופעת בכורה רשמית במדי ברצלונה. הקשר הישראלי בן ה-17 השתתף היום (שני) באימון הקבוצה הבוגרת לקראת המשחק מול אסטון וילה מחר (22:00) במסגרת המחזור הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות, ועל פי דיווח בספרד, הוא צפוי להיכלל בסגל של האנזי פליק להתמודדות בקאמפ נואו.

אוריין גורן ממשיך להתקרב להופעת בכורה רשמית במדי ברצלונה. הקשר הישראלי בן ה-17 השתתף היום (שני) באימון הקבוצה הבוגרת לקראת המשחק מול אסטון וילה מחר (22:00) במסגרת המחזור הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות, ועל פי דיווח בספרד, הוא צפוי להיכלל בסגל של האנזי פליק להתמודדות בקאמפ נואו.

אוריין גורן ממשיך להתקרב להופעת בכורה רשמית במדי ברצלונה. הקשר הישראלי בן ה-17 השתתף היום (שני) באימון הקבוצה הבוגרת לקראת המשחק מול אסטון וילה מחר (22:00) במסגרת המחזור הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות, ועל פי דיווח בספרד, הוא צפוי להיכלל בסגל של האנזי פליק להתמודדות בקאמפ נואו.