אחרי פגרת הנבחרות, ברחבי אירופה חזרו לפעילות הערב (שישי). במשחק שפתח את המחזור התשיעי בליגת הצ'מפיונשיפ באנגליה, ווסטהאם פספסה הזדמנות לעלות זמנית למקום הראשון בטבלה כשנפרדה ב-1:1 בביתה מק.פ.ר. במשחק היחיד שנערך הערב בבונדסליגה, דורטמונד סיימה ב-2:2 דרמטי בביתה עם ורדר ברמן.

ווסטהאם - ק.פ.ר 1:1

הפטישים יצאו לפגרת הנבחרות אחרי שגירדו 2:2 בחוץ מול מילוול במשחק שבו מחקו פיגור 2:0. הערב הם קיוו להשיג שלוש נקודות שהיו מעלות אותם, לפחות באופן זמני, לפסגה בליגת המשנה האנגלית, אך נתקלו ביריבה קשוחה שהקשתה עליהם מאוד, במיוחד במחצית הראשונה. בדקה ה-18 ניקולאס מאדסן העלה את האורחת ליתרון בפנדל, לאחר הכשלה על פול סמית', שהיה המצטיין של האורחת ומירר להגנת ווסטהאם את החיים.

סולומון ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

במחצית השנייה מנור סולומון הועבר לשחק כשחקן חופשי מאחורי שני החלוצים במטרה לשחררו על מנת שייצר מהלכים. הישראלי אכן ביצע מספר פעולות מוצלחות באגפים, אבל בדקה ה-68 יצא במסגרת חילוף כפול של נונו אספיריטו סנטו. בסופו של דבר ג'ארדו בואן כבש את שער השוויון (70) המיוחל עבור המקומיים, ומנע מהם הפסד ביתי - אך מחר הם יוכלו לאבד את המקום השני שבו הם נמצאים כרגע.

גרמניה: דורטמונד - ורדר ברמן 2:2

המארחת הגיעה במאזן מושלם למשחק שפתח את המחזור החמישי בליגה הגרמנית, וקיוותה להמשיך במומנטום הנפלא שאיתו פתחה את העונה, כשניצחון נוסף היה מבטיח לה עוד שבוע בפסגה. במשך 80 דקות דורטמונד לא הצליחה לפרוץ את הסכר של ברמן, אך בדקה ה-80 דניאל סוונסון עשה זאת והקפיץ את האוהדים בזיגנאל אידונה פארק. חמש דקות לאחר מכן ניקו שלוטרבק הכפיל את התוצאה, וכולם היו משוכנעים שהניצחון בכיס של הצהובים-שחורים. כולם - חוץ מברמן.

האורחת לא התכוונה לוותר, ושלוש דקות אחרי שספגה את השני לודוביט רייס צימק והחזיר אותה למשחק. שתי דקות בתוך תוספת הזמן ניקלאס פולקרוג, אקס דורטמונד, הדהים את המקומיים עם שער שוויון סופר דרמטי שסידר לאורחת נקודה והשאיר את דורטמונד המומה ומאוכזבת.

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