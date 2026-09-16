מקס דאומן רק בן 16, אבל אתמול (שלישי) הוא שוב נכנס לספרי ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי. ילד הפלא של ארסנל כבש צמד בניצחון 2:4 על איפסוויץ' בגביע הליגה, והפך לשחקן השני בלבד בגיל 16 ומטה שחוגג שני שערים במשחק אחד עבור מועדון מהפרמייר-ליג - אחרי וויין רוני.

דאומן היה זקוק לשבע דקות בלבד כדי למצוא את הרשת בפעם הראשונה. הוא חטף כדור, שילב עם אברצ'י אזה, חלף על פני סדריק קיפרה והמשיך בבעיטה מדויקת לפינה התחתונה. זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה הוא השלים את הצמד, כשקיבל כדור שפגע במרטין סובימנדי, השתלט עליו ושלח בעיטה לרשת.

גלריה דאומן חוגג עם יוקרש, אתמול מול איפסוויץ' ( צילום: Alex Pantling/Getty Images )

הצמד הזה מציב אותו לצד רוני, שכבש צמד עבור אברטון מול רקסהאם בגביע הליגה באוקטובר 2002. כזכור, בעונה שעברה דאומן כבר כבש ובישל בניצחון 0:2 על אברטון, ובמקביל הפך לשחקן הצעיר ביותר שפתח בהרכב ארסנל במשחק פרמייר-ליג, כשעלה ב-11 מול קריסטל פאלאס. העונה הוא כבר רשם ארבע הופעות כמחליף, לפני שקיבל את ההזדמנות בהרכב הראשון בגביע הליגה.

מיקל ארטטה, כמובן, מודע היטב להייפ שנוצר סביב השחקן הצעיר. "ההייפ הוא בלתי נמנע", אמר מאמן ארסנל, שהתרשם במיוחד מהבגרות שהפגין דאומן. "הפעולות שלו נראות כל כך טבעיות וקלות. הוא גם עובד היטב מבחינה הגנתית, יודע לשמור על האינטנסיביות לאורך זמן ויש לו אופי. הוא אוהב את הבמה הגדולה".

דאומן כובש את השער הראשון שלו במשחק ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

עם זאת, הספרדי מיהר להדגיש כי בארסנל מתכוונים לנהוג בזהירות עם היהלום הצעיר. "אנחנו צריכים לשמור עליו", אמר ארטטה. "הוא בן 16 בלבד. הפיזיות של משחקי הליגה היא משהו שקשה מאוד להתמודד איתו בגיל הזה, ולכן אנחנו צריכים לוודא שהוא נמצא בסביבה הנכונה ומקבל את ההכנה הנכונה".

כוכב העבר ג'יימי רדנאפ החמיא לדאומן ואמר: "זה שחקן נפלא. הוא יכול לעשות הכל. צריך לתת לו זמן, והדרך שבה מטפלים בו כרגע היא בדיוק הדרך הנכונה. יש לו את כל מה שצריך כדי להפוך לשחקן ברמה הגבוהה ביותר".

יכול להיות מרוצה. ארטטה ( צילום: Adrian Dennis / AFP )

גם חברו לקבוצה של דאומן, מיקל מרינו, התלהב. "הוא כישרון בלתי ייאמן", אמר הספרדי. "יש לו עתיד גדול מאוד. אם הוא יקשיב, ילמד וימשיך לעבוד, הוא יכול להפוך לכוכב גדול. הוא צריך לקבל גם הכוונה טקטית, כי בגיל הזה חשוב מאוד להמשיך ללמוד ולהבין את המשחק".

פרשן "סקיי ספורטס", קונור קודי, הגדיר את דאומן כ"כוכב-על אמיתי", אך גם טען: "הוא לא צריך לשחק בכל משחק בגיל הזה. צריך לתת לו להתפתח בקצב הנכון ולשמור עליו".