בקיץ האחרון, בעיצומו של מונדיאל 2026, הוא היה הגיבור של האומה - חוסאם חסן הוביל את מצרים לשמינית גמר המונדיאל לראשונה בתולדותיה. זה התחיל עם ניצחון היסטורי על ניו זילנד - הראשון של הנבחרת אי פעם בגביע העולם - והמשיך בהעפלה דרמטית על חשבון אוסטרליה בדו-קרב פנדלים בשלב 32 האחרונות.

מסע הקסם של הפרעונים הסתיים בהפסד 3:2 דרמטי לארגנטינה ולאו מסי בשמינית הגמר, במשחק שבו איבדו המצרים יתרון כפול בתוך דקות ספורות – גם בגלל החלטת VAR שערורייתית ששיחקה לרגליים של הפיינליסטים מדרום אמריקה (ועוררה לא מעט קונספירציות). אבל הדרך לאותו ערב דרמטי וכואב באצטדיון באטלנטה הפכה את חסן לגיבור לאומי, כאילו היה אחד מהכוכבים על המגרש. ברחובות קהיר התנוססו שלטי חוצות עם דמותו - והאהדה אליו חצתה את גבולות המדינה והתפשטה אל כל העולם הערבי.

גלריה חוגג עם האוהדים לאחר הניצחון ההיסטורי על אוסטרליה. חסן ( צילום: AP Photo/Tony Gutierrez )

חסן, מצדו, החזיר עם ביטוי של סולידריות כשהניף בסיום הניצחון על אוסטרליה דגל פלסטין - מחזה שלא התקבל באהבה גדולה בישראל. "אם אדם כלשהו בעולם אינו חש אמפתיה כלפי העם הפלסטיני, אז הוא איבד חלק מהאנושיות שלו", הסביר המאמן את המחווה הפוליטית, "לפני שאני ערבי, מוסלמי, נוצרי או כל דבר אחר - אני קודם כל בן אדם. תנו לעם הפלסטיני לחיות". אבל ארבעה חודשים אחרי אותה פסגה ואותו נאום, בתפנית מהירה ובעיקר מביכה - הדרכים של מצרים וחוסאם חסן נפרדו.

ב-7 בנובמבר התאחדות הכדורגל המצרית הודיעה על פיטוריו, יחד עם אחיו התאום ועוזרו איברהים חסן. עד כמה מפתיעה התפנית? ההחלטה התקבלה פחות מחודשיים לאחר שהמאמן חתם על הארכת חוזה עד 2030, מה שמעיד ששום דבר לא הכין את הקודקודים לתפנית שנחתמה עם מינוי המחליף, עלי מאהר.

מכות פתיחה

הפרשה החלה באוגוסט 2026, פחות מחודש לאחר סיום משחקי גביע העולם בצפון אמריקה. על פי דיווחים התפתח עימות פיזי בין אשתו הראשונה של חסן, הווידה אל-גרבאווי, לבין אשתו השנייה, דינה מוסטפא. התקרית הדרמטית לא התרחשה מאחורי דלתיים סגורות אלא לעיני עוברי אורח, בבית קפה במלון "פורטו מרינה" שבאל-עלמיין, באזור החוף הצפוני של מצרים.

DESPIDIERON AL DT DE EGIPTO LUEGO DEL ¡ESCÁNDALO CON SUS DOS ESPOSAS! ❌ 🇪🇬 La Federación Egipcia de Fútbol anunció en sus redes el fin de ciclo de Hossam Hassan, que estuvo involucrado en un problema matrimonial hace unos meses ✍️ "Luego de analizar todas las circunstancias y los acontecimientos de los últimos días, así como sus consecuencias y el impacto negativo que tuvieron sobre la imagen positiva y la estabilidad de nuestra selección nacional, el Consejo Directivo decidió, en el marco de sus responsabilidades, agradecerle al entrenador Hossam Hassan y a todo su cuerpo técnico y poner fin a su ciclo" 🔙 ¿Qué había pasado? Hassan terminó internado tras sufrir un desmayo en medio de una violenta pelea que protagonizaron sus dos esposas. 😬 Ambas comenzaron a gritarse en el bar de un hotel y, según reportaron los testigos, volaron objetos e, incluso, hubo piñas 🏥 El DT que enfrentó a la Selección en el Mundial se desvaneció de los nervios y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico de la zona — Diario Olé (@DiarioOle) November 9, 2026

הסרטון שהסעיר את מצרים

מה שהחל כוויכוח מילולי בין השתיים הפך מהר מאוד לעימות פיזי - כאשר בני משפחה נוספים הצטרפו לקטטה. גם המשטרה הוזעקה לזירה, וחסן, שניסה להפריד בין השתיים, הפך לכוכב האירוע כשהתמוטט ונזקק לטיפול רפואי. הסצינה הדרמטית, שכאילו נלקחה מסרט ערבי של שישי בצהריים, נתפסה במצלמות של העוברים ושבים ומהר מאוד הפכה ויראלית ושטפה את הרשתות החברתיות במצרים ומשם הגיעה גם לכלי התקשורת המרכזיים במדינה.

התרסקות מהירה. חסן חוגג עם חבר בצוות של הנבחרת המצרית במונדיאל ( צילום: AP Photo/Abbie Parr )

הסערה החריפה כאשר המאמן התגרש מאישתו הראשונה (אל-גרבאווי) והסכסוך בין השניים הגיע לפתחו של התובע הכללי במצרים. על פי דיווחים, הצוות המשפטי של המאמן הגיש נגד האקסית תלונה, שבה נטען כי זייפה מסמך נישואים לא רשמי - וכי הייתה מעורבת בביגמיה, אלא שב-8 בנובמבר התביעה הציבורית החליטה לסגור את החקירה לאחר שחסן משך את תלונתו. המאמן על פי דיווחים הכחיש כי נעשה זיוף ואישר כי הפרטים במסמך הנישואים נכונים.

למרות סגירת התיק, הסכסוך האישי כבר הפך לשערורייה ציבורית שהביכה את כל הצדדים - אבל לא רק אותם. המועצה העליונה לפיקוח על התקשורת במצרים הטילה על חסן איסור להופיע בטלוויזיה ובפלטפורמות מדיה אחרות. ההחלטה התקבלה ב-4 בנובמבר, שלושה ימים בלבד לפני שגם להתאחדות המצרית נמאס מכל הסאגה הזאת בדרך להודעה על סיום דרכו של המאמן.

עניין של תדמית

חסן עמד על הקווים של נבחרת מצרים מחודש מרץ 2024 ובמשך 38 משחקים, שבהם רשם 21 ניצחונות, 10 תוצאות תיקו ושבעה הפסדים. עוד לפני מסע הקסם במונדיאל 2026, הוביל את הפרעונים לחצי גמר אליפות אפריקה 2025, ובהתאחדות לא חשבו פעמיים לפני שהאריכו את חוזהו של חסן עד 2030 בספטמבר. אבל פחות מחודשיים לאחר מכן הוחלט לסיים את דרכו.

בהודעתה הרשמית של ההתאחדות המצרית הוסבר כי "האירועים האחרונים פגעו בתדמית הנבחרת וביציבותה". עם זאת, נמנעו שם מלהגדיר את הסכסוך האישי כעילה הבלעדית להחלטה על סיום ההתקשרות.

חסן וסלאח בימים טובים יותר ( צילום: AP Photo/Mosa'ab Elshamy )

המחליף עלי מאהר ( צילום: Egypt national team )

בצל הטלטלה האישית (וכאמור, הבריאותית) שחווה המאמן, התגלעה מתיחות בינו לבין הכוכב הגדול שלו וחלוץ טרבזון הטורקית, מוחמד סלאח. המתיחות בין השניים התעוררה לאחר התיקו המאופס של מצרים מול אנגולה בחודש ספטמבר, כאשר המאמן החליף את סלאח בדקה ה-60. עם קשר או בלי, אקס ליברפול נעדר לאחר מכן במשחק מול סודאן כשהסיבה הרשמית הייתה החשש מפציעה מאחר שהמשחק נערך על משטח דשא סינתטי.

נשיא ההתאחדות המצרית, האני אבו רידה, אף יצא מגדרו והרחיק לטורקיה כדי להיפגש עם סלאח, בניסיון להביא לסולחה בין הצדדים - נסיעה שנוכח הנסיבות התבררה כמיותרת.