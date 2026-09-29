שני ניצחונות חוץ קשים בתוצאה 0:1 ומאה אחוזי הצלחה - זה המאזן של זינדין זידאן עד כה בשני משחקיו כמאמן נבחרת צרפת. אתמול (שני) זיזו ושחקניו שרדו מותחן מול נבחרת בלגיה ויצאו עם שלוש נקודות יקרות מבריסל בליגת האומות הודות לשער ניצחון מאוחר של מייקל אוליסה בדקה ה-88. זידאן גם גנב את ההצגה, עם חגיגה אינטנסיבית שכללה בעיטה בכדור שהיה מונח מחוץ לקווים - שהפכה לוויראלית.
בתקשורת הצרפתית היו משועשעים מהחגיגה של זידאן, וחלק אף ראו בזה ביטוי לתשוקה שלו למשחק. חברו לשעבר לנבחרת צרפת והפרשן, ביצ'נטה ליזארזו, אמר בצחוק למאמן בזמן ריאיון בסיום המשחק לערוץ הטלוויזיה TF1 כי "כמעט מתחת שריר". זידאן השיב בחיוך רחב: "הייתי בטירוף".
במסיבת העיתונאים בסיום המשחק הסביר זידאן: "עדיין לא ברור לי מה עשיתי שם. המשכתי את התנועה של אוליסה בגלל שבאותו רגע הרגשתי את המהלך שלו, שהיה יוצא מהכלל. רציתי לתמוך בו, ואז ראיתי את הכדור וחשבתי לעצמי 'אני חייב ללכת על זה'. זה אולי נראה קצת מגוחך אבל לא נורא".
גם אוליסה עצמו התייחס לחגיגה של מאמנו: "שאלתי אותו על זה אחרי המשחק. אמרתי לו 'למה אתה רץ יותר ממני', והוא צחק. אני זה שהבקעתי, אבל נראה שהוא חגג יותר ממני. לפני המשחק הוא הסביר לי שהוא רוצה לנהל את הדקות ולתת לשחקנים אחרים את ההזדמנות. הוא אמר לי שהוא מקווה שהוא לא יצטרך אותי, אז ישבתי על הספסל ואז הוא קרא לי לעלות. כבשתי את השער, ואז ראיתי את המאמן שלי רץ בספרינט ובועט בכדור".
אוליסה המשיך: "אמרתי לו שבפעם הבאה עדיף שפשוט ייתן לי לפתוח, אז יהיה פחות לחץ מבחינת שנינו. הוא ענה לי שהוא היה עושה את זה בשמחה אם הייתי יכול להבטיח לו שלא אפצע ושהוא עדיין צריך לשלוח אותי בחזרה לווינסנט קומפני, המאמן שלי בבאיירן מינכן. אמרתי לו שאני חושב שהוא יבין, אז הוא ענה לי שאני כנראה לא מכיר את קומפני מספיק".