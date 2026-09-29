שני ניצחונות חוץ קשים בתוצאה 0:1 ומאה אחוזי הצלחה - זה המאזן של זינדין זידאן עד כה בשני משחקיו כמאמן נבחרת צרפת. אתמול (שני) זיזו ושחקניו שרדו מותחן מול נבחרת בלגיה ויצאו עם שלוש נקודות יקרות מבריסל בליגת האומות הודות לשער ניצחון מאוחר של מייקל אוליסה בדקה ה-88. זידאן גם גנב את ההצגה, עם חגיגה אינטנסיבית שכללה בעיטה בכדור שהיה מונח מחוץ לקווים - שהפכה לוויראלית.

שני ניצחונות חוץ קשים בתוצאה 0:1 ומאה אחוזי הצלחה - זה המאזן של זינדין זידאן עד כה בשני משחקיו כמאמן נבחרת צרפת. אתמול (שני) זיזו ושחקניו שרדו מותחן מול נבחרת בלגיה ויצאו עם שלוש נקודות יקרות מבריסל בליגת האומות הודות לשער ניצחון מאוחר של מייקל אוליסה בדקה ה-88. זידאן גם גנב את ההצגה, עם חגיגה אינטנסיבית שכללה בעיטה בכדור שהיה מונח מחוץ לקווים - שהפכה לוויראלית.

שני ניצחונות חוץ קשים בתוצאה 0:1 ומאה אחוזי הצלחה - זה המאזן של זינדין זידאן עד כה בשני משחקיו כמאמן נבחרת צרפת. אתמול (שני) זיזו ושחקניו שרדו מותחן מול נבחרת בלגיה ויצאו עם שלוש נקודות יקרות מבריסל בליגת האומות הודות לשער ניצחון מאוחר של מייקל אוליסה בדקה ה-88. זידאן גם גנב את ההצגה, עם חגיגה אינטנסיבית שכללה בעיטה בכדור שהיה מונח מחוץ לקווים - שהפכה לוויראלית.

במסיבת העיתונאים בסיום המשחק הסביר זידאן: "עדיין לא ברור לי מה עשיתי שם. המשכתי את התנועה של אוליסה בגלל שבאותו רגע הרגשתי את המהלך שלו, שהיה יוצא מהכלל. רציתי לתמוך בו, ואז ראיתי את הכדור וחשבתי לעצמי 'אני חייב ללכת על זה'. זה אולי נראה קצת מגוחך אבל לא נורא".

במסיבת העיתונאים בסיום המשחק הסביר זידאן: "עדיין לא ברור לי מה עשיתי שם. המשכתי את התנועה של אוליסה בגלל שבאותו רגע הרגשתי את המהלך שלו, שהיה יוצא מהכלל. רציתי לתמוך בו, ואז ראיתי את הכדור וחשבתי לעצמי 'אני חייב ללכת על זה'. זה אולי נראה קצת מגוחך אבל לא נורא".

במסיבת העיתונאים בסיום המשחק הסביר זידאן: "עדיין לא ברור לי מה עשיתי שם. המשכתי את התנועה של אוליסה בגלל שבאותו רגע הרגשתי את המהלך שלו, שהיה יוצא מהכלל. רציתי לתמוך בו, ואז ראיתי את הכדור וחשבתי לעצמי 'אני חייב ללכת על זה'. זה אולי נראה קצת מגוחך אבל לא נורא".