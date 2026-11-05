סוף עידן בכדורגל העולמי. כריסטיאנו רונאלדו הודיע היום (חמישי) על פרישה מנבחרת פורטוגל, בסרטון בן חמש דקות שפרסם ברשתות החברתיות. הכוכב בן ה-41, שהפך לסמל הגדול ביותר של הנבחרת, ייפרד ממנה אחרי 23 שנה. במאזנו עומדים כעת 146 שערים ב-234 הופעות - שני שיאי עולם בכדורגל.
"הגיע היום להעביר את הנבחרת לשחקני העתיד, זו לא החלטה קלה, אבל ההחלטה הזו לא נעשתה רק עם הלב שלי, אלא עם מחשבה", אמר רונאלדו. "לא אשכח את הנצחונות המדהימים, וגם את ההפסדים הכואבים – היו רגעים קשים בהם סבלתי כי לא הצלחתי לתת לאנשים במדינה את מה שהם רצו. אני עוזב עם הראש מורם, בידיעה שנתתי את כל מה שיש לי בשביל הנבחרת".
הפורטוגלי המשיך: "כל החיים עבדתי בשביל להיות השחקן הטוב בעולם, והיום אני מבין שהגאווה הכי גדולה שלי היא לייצג את המדינה הטובה בעולם, תודה על 23 שנה, תודה שהאמנתם בי ועזרתם לי להגשים את החלום הכי גדול שלי. הכבוד ללבוש את מספר 7 בפורטוגל תמיד ישאר שלי, פורטוגל תמיד תהיה חלק ממני".
ההודעה מגיעה לאחר תקופה סוערת ביחסיו עם המאמן ז'ורז'ה ז'סוס. רונאלדו עזב את מחנה הנבחרת לאחר שנותר על הספסל מול נורבגיה, ובהמשך האשים את המאמן בהפרת הבטחות בנוגע לשיתופו. הוא התנצל על העזיבה והבהיר אז כי הוא עדיין עומד לרשות הנבחרת.
המסע החל באוגוסט 2003, במשחק ידידות מול קזחסטן, והגיע לשיאו בזכייה ההיסטורית ביורו 2016 – התואר הגדול הראשון של פורטוגל. רונאלדו הוסיף לרשימה זכיות בליגת האומות ב-2019 וב-2025; בגמר האחרון כבש מול ספרד וסייע לנבחרתו להגיע לדו קרב פנדלים שהסתיים בהנפת גביע נוספת. כעת הוא מפנה את הבמה אחרי קריירה ששינתה את מעמדה של פורטוגל בכדורגל העולמי.