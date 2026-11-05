"הגיע היום להעביר את הנבחרת לשחקני העתיד, זו לא החלטה קלה, אבל ההחלטה הזו לא נעשתה רק עם הלב שלי, אלא עם מחשבה", אמר רונאלדו. "לא אשכח את הנצחונות המדהימים, וגם את ההפסדים הכואבים – היו רגעים קשים בהם סבלתי כי לא הצלחתי לתת לאנשים במדינה את מה שהם רצו. אני עוזב עם הראש מורם, בידיעה שנתתי את כל מה שיש לי בשביל הנבחרת".