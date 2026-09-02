חלון ההעברות האירופי נסגר הלילה (בין שלישי לרביעי) באופן רשמי, ואיתו אחת ההעברות הגדולות והיקרות בתולדות הכדורגל הושלמה רשמית: אנסו פרננדס חתם רשמית במנצ'סטר סיטי, ששילמה לצ'לסי 125 מיליון פאונד עבור קשר נבחרת ארגנטינה. הסכום משווה את שיא ההעברות הבריטי, שנקבע עם מעברו של אלכסנדר איסק לליברפול, והופך את פרננדס לאחד הכדורגלנים היקרים אי פעם. הוא חתם לחמש שנים באצטדיון איתיחאד ויתאחד מחדש עם מאמנו לשעבר בצ'לסי, אנצו מארסקה.

פרננדס בן ה-25 הגיע לצ'לסי מבנפיקה בינואר 2023 תמורת 106.7 מיליון פאונד, וכעת הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שנמכר פעמיים בסכום העולה על 100 מיליון פאונד. בתקופתו בלונדון הוא זכה בקונפרנס-ליג ובאליפות העולם למועדונים, ובעונה שעברה רשם 15 שערים ושבעה בישולים. במקביל, הוא היה שותף למסע של ארגנטינה עד לגמר מונדיאל 2026.

אנסו פרננדס חתם במנצ'סטר סיטי ( צילום: האתר הרשמי של מנצ'סטר סיטי )

החתמתו של אלוף העולם היא סימן הקריאה של קיץ חסר תקדים מצד סיטי, שביצעה מהפכה רחבה בסגל לאחר עזיבתו של פפ גווארדיולה ומינויו של מארסקה. עוד לפני פרננדס השקיע המועדון 116 מיליון פאונד באליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט, כ-86 מיליון באיוב בואדי מליל ו-65 מיליון באילימאן אנדיאיי מאברטון. גם אלן אליאס מפלמייראס, חרונימו רולי, ג'רמי מונגה ופירס צ'ארלס הצטרפו לקבוצה.