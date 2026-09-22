הטירוף סביב מוחמד סלאח בטורקיה ממשיך לשבור שיאים. אחרי שהכוכב המצרי סיפק בשבת האחרונה הופעה היסטורית במדי טרבזונספור, עם שלושער ובישול בניצחון 0:4 על גלאטסראיי, מתברר שגם סלע שעליו ישב במהלך ביקורו בעיר הפך לאטרקציה תיירותית.

הטירוף סביב מוחמד סלאח בטורקיה ממשיך לשבור שיאים. אחרי שהכוכב המצרי סיפק בשבת האחרונה הופעה היסטורית במדי טרבזונספור, עם שלושער ובישול בניצחון 0:4 על גלאטסראיי, מתברר שגם סלע שעליו ישב במהלך ביקורו בעיר הפך לאטרקציה תיירותית.

הטירוף סביב מוחמד סלאח בטורקיה ממשיך לשבור שיאים. אחרי שהכוכב המצרי סיפק בשבת האחרונה הופעה היסטורית במדי טרבזונספור, עם שלושער ובישול בניצחון 0:4 על גלאטסראיי, מתברר שגם סלע שעליו ישב במהלך ביקורו בעיר הפך לאטרקציה תיירותית.

סלאח הפך לשחקן הראשון בתולדות טרבזונספור שכובש שלושער ביתי מול גלאטסראיי, שהגיעה למשחק כמוליכת הליגה, וההופעה המרשימה שלו רק הגבירה את ההתלהבות סביבו בעיר טרבזון ובטורקיה כולה.

סלאח הפך לשחקן הראשון בתולדות טרבזונספור שכובש שלושער ביתי מול גלאטסראיי, שהגיעה למשחק כמוליכת הליגה, וההופעה המרשימה שלו רק הגבירה את ההתלהבות סביבו בעיר טרבזון ובטורקיה כולה.

סלאח הפך לשחקן הראשון בתולדות טרבזונספור שכובש שלושער ביתי מול גלאטסראיי, שהגיעה למשחק כמוליכת הליגה, וההופעה המרשימה שלו רק הגבירה את ההתלהבות סביבו בעיר טרבזון ובטורקיה כולה.