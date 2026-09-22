הטירוף סביב מוחמד סלאח בטורקיה ממשיך לשבור שיאים. אחרי שהכוכב המצרי סיפק בשבת האחרונה הופעה היסטורית במדי טרבזונספור, עם שלושער ובישול בניצחון 0:4 על גלאטסראיי, מתברר שגם סלע שעליו ישב במהלך ביקורו בעיר הפך לאטרקציה תיירותית.
סלאח הפך לשחקן הראשון בתולדות טרבזונספור שכובש שלושער ביתי מול גלאטסראיי, שהגיעה למשחק כמוליכת הליגה, וההופעה המרשימה שלו רק הגבירה את ההתלהבות סביבו בעיר טרבזון ובטורקיה כולה.
הכול החל לאחר שסלאח פרסם ברשתות החברתיות תמונות מביקורו ברמת קורטדרה, במחוז טרבזון שבצפון-מזרח טורקיה. באחת התמונות נראה הכוכב המצרי יושב על אחד הסלעים באזור.
התמונות התפשטו במהירות ברשתות החברתיות, ולא חלף זמן רב עד שאוהדים ותיירים החלו להגיע למקום בחיפוש אחר הסלע שעליו ישב סלאח. המבקרים מצטלמים עליו ומנסים לשחזר את התנוחה שבה הצטלם קפטן נבחרת מצרים. המקומיים כבר העניקו לסלע את השם "סאלהטאשי", שפירושו בטורקית "הסלע של סלאח".
ככל שמספר המבקרים הלך וגדל, החלו פלטפורמות טורקיות לפרסם סרטונים שמסבירים כיצד להגיע למקום שבו ביקר סלאח. לפי הדיווחים, הוצב במקום גם שלט הכוונה שיסייע למי שמעוניין להגיע לאתר ולהצטלם ליד "הסלע של סלאח".