מנצ'סטר סיטי הגיעה אתמול (ראשון) לאנפילד כשהיא נושאת על גבה את אחת הפרשות המדוברות בכדורגל האנגלי, אך עזבה אותו עם ניצחון מוחץ של 0:3 על ליברפול. המשחק הראשון של סיטי מאז שוועדה עצמאית קבעה כי ביצעה 114 הפרות פיננסיות של חוקי הפרמייר-ליג התנהל באווירה טעונה במיוחד, כאשר אוהדי המארחת ניצלו את הבמה כדי להביע את זעמם.

שריקות בוז רמות ליוו את הכרזת שמות שחקני סיטי, מהיציעים נשמעו קריאות "ליגה שנייה, ליגה שנייה", ושלטים עוקצניים הזכירו לאורחת את הפרשה שמרחפת מעליה. אלא שבסיום, אחרי שלושה שערים של האורחת, דווקא שחקני סיטי ואוהדיה היו אלה שחגגו.

גלריה פפ גווארדיולה במדי אסיר ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

המחאה לא הסתכמה בקריאות מהיציעים. באצטדיון, הונף שלט שעליו נכתב "דור של אוהדים שרימו אותם", ושלושה בלונים יצרו את המספר 114. אוהדי ליברפול אף השתמשו בשירים של להקת אואזיס, שאחיה ליאם ונואל גלאגר הם אוהדים מושבעים של סיטי, כדי לעקוץ את היריבה. מחוץ לאנפילד נמכרו דגלים וחולצות עם הכיתוב "רמאים", ובאחד הדגלים הוצגו פפ גווארדיולה ושחקנים, בהם ארלינג הולאנד, לבושים במדי אסירים ולצדם המספר 114.

בכתבה שפרסם איאן הרברט ב"דיילי מייל" תוארה לצד הכעס גם תחושת אכזבה עמוקה בקרב אוהדים, שחשו כי האמון ביריבות הספורטיבית נפגע. "אני מביא את הבן שלי לכאן כבר שמונה שנים, ואני שואל את עצמי כמה מזה נחשב עכשיו", אמר אוהד בשם דייב.

שרקי והואלנד צוחקים אחרונים, אתמול באנפילד ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

אוהדים אחרים השוו את המצב ליריבות ההיסטורית עם מנצ'סטר יונייטד בתקופת אלכס פרגוסון. "שנאנו אותם, אבל הם לא רימו אותנו", אמר סם, אוהד ליברפול. כוכב העבר האגדי של יונייטד, רוי קין, שהתייחס לפרשה באולפן "סקיי ספורטס", הזהיר מפני הליך משפטי ממושך: "כולנו רוצים להמשיך הלאה. זה עלול להימשך שנים ולהרוס את המשחק".

ב-BBC אף ציינו כי גם הופעה משכנעת כזו מתקשה להתנתק מהעננה שמרחפת מעל הליגה כולה. העיתונאי פיל מקנלטי כתב: "האם לעונה של סיטי בכלל יש משמעות? כרגע זו עונה של חוסר ודאות".

המחאה של אוהדי ליברפול ( צילום: Alex Pantling/Getty Images )

על רקע כל אלה, מנצ'סטר סיטי הגיעה לאנפילד גם עם גיבוי מצד צמרת המועדון. מנכ"ל הקבוצה, פראן סוריאנו, והמנהל הספורטיבי, הוגו ויאנה, נכחו ביציע הכבוד, והמאמן אנסו מארסקה שיבח את נוכחותם ואת המסר שהעבירו לשחקנים. "פראן היה שם, הוגו היה שם. כולנו היינו ביחד", אמר. "בהתחשב בחשיבות המשחק, באנפילד מול ליברפול, אני חושב שזה רעיון טוב שהמועדון יהיה מאוחד. זו האחדות שאנחנו צריכים ברגע הזה".

מארסקה הודה כי השבועות האחרונים לא היו פשוטים עבור שחקניו, שנאלצו להתמודד עם הביקורת והסערה הציבורית, אך טען כי הצליחו להשאיר את הרעש מחוץ למגרש. "זה לא היה קל עבור השחקנים אחרי השבועיים או שלושת השבועות האחרונים, אבל אני חושב שהם התמודדו עם הסיטואציה היטב", אמר. "הרעש תמיד יהיה שם בגלל המצב, ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתו. במקביל, אנחנו צריכים לייצר את הרעש שלנו באמצעות ניצחונות כמו זה".

( צילום: Alex Pantling/Getty Images )