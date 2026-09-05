החזרה של ז'וזה מוריניו לריאל מדריד ספגה אתמול (שישי) את המכה הראשונה. הבלאנקוס נוצחו 1:0 על ידי בטיס בסביליה, במשחק מוזר שבו החזיקו בכדור, יצרו מצבים והגיעו ל-3.16 שערים צפויים (xG) - אבל בסופו של דבר חזרו הביתה בידיים ריקות.

ריאל מדריד סיימה את המשחק עם שמונה בעיטות למסגרת, אך לא הצליחה לכבוש. בטיס, מנגד, נזקקה לשער אחד בלבד כדי לקחת את שלוש הנקודות. המחליף טרוי פארוט כבש בדקה ה-81 לא לפני ששער של מחליף אחר, קרלוס אספי מריאל, נפסל על-ידי ה-VAR בטענת נבדל.

גלריה אמבאפה במהלך הפנדל שעורר מחלוקת ( צילום: Fran Santiago/Getty Images )

רגע המחלוקת

OUI.



Si on s’en tient rigoureusement à la règle de l’IFAB : LE PÉNALTY DE KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 AURAIT DÛ ÊTRE RETIRÉ CE SOIR. 🔄



Que dit la règle ⬇️



👉 La règle IFAB 2026/27, appliquée en Liga 🇪🇸, précise que si un joueur (ici Marc Bartra 🇪🇸) est en l’air, sa position est… pic.twitter.com/DK3V0Rpxfd — SMK Actus (@SmkActus) September 4, 2026

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MARC BARTRA ESTÁ DENTRO DEL ÁREA EN EL PENAL DE KYLIAN MBAPPÉ.



SE TENÍA QUE REPETIR Y EL VAR LE DA IGUAL.



LA REVISARON 1 MINUTO Y NI ASÍ SE REPITIÓ. pic.twitter.com/s4BGIvJjMf — MT2 (@madrid_total2) September 4, 2026

וזה לא הכל. רגע אחד בדקה ה-93 עורר סערה גדולה בספרד, בעיקר כמובן במדריד. ויניסיוס הוכשל ברחבה, קיליאן אמבאפה ניגש לבעוט את הפנדל - אך אלברו ואייס הדף והבטיח לבטיס את הניצחון. בריאל טענו כי הם היו זכאים לפנדל חוזר, לאחר שמרק ברטרה נראה כשהוא חודר לתוך הרחבה בזמן הבעיטה. אלא שה-VAR ולאחר מכן איגוד השופטים הספרדי הודיעו: לא היה צורך לפסוק על בעיטה חוזרת.

לטענת איגוד השופטים בספרד, העובדה שברטרה היה באוויר בזמן הבעיטה ולא הניח את רגליו בתוך הרחבה אינה מספיקה כדי להחשיב את המהלך כחדירה אסורה. על פי התקנון, נקבע כי שחקן נחשב כמי שחדר לרחבת העונשין אם בעת ביצוע בעיטת העונשין אחת מרגליו או שתיהן נמצאות בתוך הרחבה או על הקו שלה.

שחקני בטיס חוגגים, בריאל לא מצליחים לעכל את ההפסד ( צילום: JORGE GUERRERO / AFP )

ברטרה עצמו הודה לאחר המשחק כי הכיר את הסעיף המדובר. "לפני כמה מחזורים שחקן אחר עשה את הקפיצה הקטנה הזו. שאלתי חבר שהוא שופט אם זה מותר, והוא הסביר לי את החוק - אם הרגל באוויר, לא צריך לחזור על הפנדל".

אלא שלא כולם השתכנעו שההחלטה נכונה. שופט העבר איטורלדה גונסאלס, המשמש כיום פרשן ב"מארקה", טען כי מבחינתו היה מקום להורות על בעיטה חוזרת. "ניסוח לא טוב של החוק יוצר בלבול", הסביר איטורלדה. "אם אתה קורא את החוק, הוא מעורר המון ספקות. מדובר בסעיף שהניסוח שלו 'אפור' ותלוי במידה רבה בפרשנות שנותנים לו".

"לא יודע למה הפסדנו"

האירוע, כאמור, עורר מחלוקת גדולה, אך מוריניו עצמו לא הסכים להיכנס לדיון. "לא ראיתי את האירועים", אמר המאמן. "לא צפיתי בהם בחדר ההלבשה, ולכן אני לא יכול להגיב. יכול להיות שמחר, אחרי שאצפה במשחק, אשנה את דעתי. אבל התחושה שלי מהספסל היא שאני לא יודע למה הפסדנו".

"הגיע לנו לנצח בבירור". מוריניו ( צילום: JORGE GUERRERO / AFP )

"אני לא מצליח למצוא את ההצדקה לכך, כי הקבוצה שיחקה טוב מאוד בכל היבט. גם מבחינה אישית אין לי שום דבר לבקר אצל השחקנים. הגיע לנו לנצח בבירור, אבל מגיע לך לא נותן לך נקודות".