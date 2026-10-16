אוהדי היידוק ספליט תועדו כשהם משמיעים קריאות אנטישמיות מכוערות נגד איאקס, לקראת המפגש בין הקבוצות אתמול (חמישי) במסגרת הקונפרנס-ליג, שהסתיים בניצחון הקרואטים 1:2.
בתיעוד שפורסם בתקשורת הקרואטית נראים אוהדים מ"טורצידה", ארגון האוהדים של היידוק, צועדים ברחובות ספליט מאחורי רכב שנשא ארון קבורה ועליו שמה של הקבוצה ההולנדית, תוך השמעת קריאות ובהן "רמסו את היהודים", "אושוויץ, אושוויץ" ו"קומו, אדולף".
על פי דיווח בעיתון הקרואטי "Slobodna Dalmacija", הקריאות נשמעו במהלך צעדת האוהדים לעבר האצטדיון, ונמשכו גם לאחר שהשיירה המשיכה בדרכה למגקש. בעקבות האירוע אישרה משטרת מחוז ספליט כי תיעדה קריאות בעלות מאפיינים אנטישימיים ופתחה בחקירה.
חומרת האירוע מתעצמת לנוכח זהותה של היריבה, בה כמובן גם משחק אוסקר גלוך, שחקן נבחרת ישראל. במשך עשרות שנים אימצו אוהדי איאקס את הכינוי "סופר-יודן" - בין היתר כתגובה לעלבונות אנטישמיים שהופנו כלפיהם מצד אוהדים יריבים. רבים מהאוהדים המזדהים עם הכינוי אינם יהודים, אך סמלים יהודיים הפכו לחלק מהמסורת של חלקים בקהל.
האירועים הנוכחיים מתרחשים על רקע שורה של תקריות שבהן נקשרו אוהדי כדורגל בקרואטיה להתנהגות גזענית ולמחוות המזוהות עם הנאציזם. לפני כמה שבועות הוטל על נבחרת קרואטיה עונש של משחק ללא קהל, בעקבות אירועים שכללו התפרעויות מצד אוהדים במשחק מול צרפת במרץ 2025. העונש הוטל לאחר ששבעה אוהדים נעצרו בחשד שביצעו הצדעות נאציות במהלך אותו מפגש.