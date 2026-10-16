בתיעוד שפורסם בתקשורת הקרואטית נראים אוהדים מ"טורצידה", ארגון האוהדים של היידוק, צועדים ברחובות ספליט מאחורי רכב שנשא ארון קבורה ועליו שמה של הקבוצה ההולנדית, תוך השמעת קריאות ובהן "רמסו את היהודים", "אושוויץ, אושוויץ" ו"קומו, אדולף".

בתיעוד שפורסם בתקשורת הקרואטית נראים אוהדים מ"טורצידה", ארגון האוהדים של היידוק, צועדים ברחובות ספליט מאחורי רכב שנשא ארון קבורה ועליו שמה של הקבוצה ההולנדית, תוך השמעת קריאות ובהן "רמסו את היהודים", "אושוויץ, אושוויץ" ו"קומו, אדולף".

בתיעוד שפורסם בתקשורת הקרואטית נראים אוהדים מ"טורצידה", ארגון האוהדים של היידוק, צועדים ברחובות ספליט מאחורי רכב שנשא ארון קבורה ועליו שמה של הקבוצה ההולנדית, תוך השמעת קריאות ובהן "רמסו את היהודים", "אושוויץ, אושוויץ" ו"קומו, אדולף".

על פי דיווח בעיתון הקרואטי "Slobodna Dalmacija", הקריאות נשמעו במהלך צעדת האוהדים לעבר האצטדיון, ונמשכו גם לאחר שהשיירה המשיכה בדרכה למגקש. בעקבות האירוע אישרה משטרת מחוז ספליט כי תיעדה קריאות בעלות מאפיינים אנטישימיים ופתחה בחקירה.

על פי דיווח בעיתון הקרואטי "Slobodna Dalmacija", הקריאות נשמעו במהלך צעדת האוהדים לעבר האצטדיון, ונמשכו גם לאחר שהשיירה המשיכה בדרכה למגקש. בעקבות האירוע אישרה משטרת מחוז ספליט כי תיעדה קריאות בעלות מאפיינים אנטישימיים ופתחה בחקירה.

על פי דיווח בעיתון הקרואטי "Slobodna Dalmacija", הקריאות נשמעו במהלך צעדת האוהדים לעבר האצטדיון, ונמשכו גם לאחר שהשיירה המשיכה בדרכה למגקש. בעקבות האירוע אישרה משטרת מחוז ספליט כי תיעדה קריאות בעלות מאפיינים אנטישימיים ופתחה בחקירה.

חומרת האירוע מתעצמת לנוכח זהותה של היריבה, בה כמובן גם משחק אוסקר גלוך, שחקן נבחרת ישראל. במשך עשרות שנים אימצו אוהדי איאקס את הכינוי "סופר-יודן" - בין היתר כתגובה לעלבונות אנטישמיים שהופנו כלפיהם מצד אוהדים יריבים. רבים מהאוהדים המזדהים עם הכינוי אינם יהודים, אך סמלים יהודיים הפכו לחלק מהמסורת של חלקים בקהל.

חומרת האירוע מתעצמת לנוכח זהותה של היריבה, בה כמובן גם משחק אוסקר גלוך, שחקן נבחרת ישראל. במשך עשרות שנים אימצו אוהדי איאקס את הכינוי "סופר-יודן" - בין היתר כתגובה לעלבונות אנטישמיים שהופנו כלפיהם מצד אוהדים יריבים. רבים מהאוהדים המזדהים עם הכינוי אינם יהודים, אך סמלים יהודיים הפכו לחלק מהמסורת של חלקים בקהל.

חומרת האירוע מתעצמת לנוכח זהותה של היריבה, בה כמובן גם משחק אוסקר גלוך, שחקן נבחרת ישראל. במשך עשרות שנים אימצו אוהדי איאקס את הכינוי "סופר-יודן" - בין היתר כתגובה לעלבונות אנטישמיים שהופנו כלפיהם מצד אוהדים יריבים. רבים מהאוהדים המזדהים עם הכינוי אינם יהודים, אך סמלים יהודיים הפכו לחלק מהמסורת של חלקים בקהל.