נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו צפוי להיבחר מחדש לתפקידו, כך מדווחת היום (חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס, על סמך מספר מקורות המעורים במגעים בין בכירים בכדורגל העולמי. על פי הדיווח, העובדה שטרם נמצא מועמד בעל תמיכה מספקת כדי להעמיד בפני אינפנטינו אתגר אמיתי בבחירות בחודש מרץ, מובילה את מתנגדיו לשקול שינוי אסטרטגיה: במקום לנסות להדיח אותו, להתמקד בצמצום סמכויותיו.

מדובר בתפנית משמעותית ביחס למצב לפני מספר שבועות. אחד המקורות, המעורה בדיונים בין בכירים בכדורגל העולמי, סיפר לרויטרס: "לפני שלושה שבועות חשבתי שהוא גמור". לדבריו, מה שלא נלקח בחשבון היה "המידה שבה, אחרי 10 שנים בשלטון, הקשרים שהוא בנה כמעט בלתי ניתנים לשבירה".

גלריה אינפנטינו ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

אינפנטינו בן ה-56 ניצב בפני האתגר הגדול ביותר מאז שנבחר לנשיאות פיפ"א, בעקבות קריסתה של התוכנית למכור 20% מהזכויות בתחרויות של הארגון, כולל גביע העולם, למשקיעים פרטיים. המהלך עורר התנגדות חריפה מצד גורמים בכירים בכדורגל העולמי, כאשר אופ"א, התאחדות הכדורגל של אסיה (AFC) ו-CONCACAF נמנו עם הגופים שקראו לשינוי בהנהגת פיפ"א.

מספר התאחדויות אירופיות אף הסירו מאז את תמיכתן באינפנטינו, כשצרפת הפכה ביום חמישי למדינה האחרונה שעשתה זאת. נשיא התאחדות הכדורגל הצרפתית, פיליפ דיאלו, אמר כי "האמון שניתן בנשיא פיפ"א נשבר", אך במקביל הודה כי המטרה כעת היא למצוא גם תוכנית וגם מועמד שיוכלו לזכות בתמיכה עולמית.

וזה בדיוק הקושי הגדול של מתנגדי אינפנטינו. בבחירות לנשיאות פיפ"א לכל אחת מ-211 ההתאחדויות החברות בארגון יש קול אחד, ולכן כדי לנצח את הנשיא המכהן לא מספיקה תמיכה של אופ"א ו-55 ההתאחדויות האירופיות שלה. יש צורך בקואליציה חוצת יבשות, בעוד אינפנטינו עדיין נהנה מתמיכה משמעותית במדינות הקטנות ובגושים חשובים מחוץ לאירופה. "אני חושב שכיוון הדברים השתנה", אמר אחד המקורות לרויטרס. "זה אפילו מסוכן יותר עבור אופ"א ללכת להצבעה ולא לנצח".

בשביל לנצח בבחירות לראשות פיפ"א צריך קואליציה חוצת יבשות ( צילום: Philipp Schmidli/Getty Images )

אל-חלאיפי לא יתמודד

אחד השמות הבודדים שנחשבו לבעלי יכולת להרכיב קואליציה שתוכל לנצח את אינפנטינו הוא נשיא פריז סן ז'רמן, נאסר אל-חלאיפי. עם זאת, הוא כבר הבהיר כי אינו מעוניין להתמודד על נשיאות פיפ"א. באמצעות דובר מטעמו נמסר כי אין לו "שאיפה, כוונה או עניין" להפוך לנשיא הארגון. גם שמו של נשיא CONCACAF, ויקטור מונטליאני, הוזכר כמועמד אפשרי, אך לפי מקור נוסף ברויטרס הוא לא צפוי להתמודד אם לא ישתכנע תחילה כי יש בידיו תמיכה מספקת כדי לנצח.

נכון לעכשיו, לא צץ מועמד בכיר אחר שמסוגל לאחד את ההתנגדות לאינפנטינו. עם זאת, מועמד מאפריקה או מאסיה עדיין יכול להיכנס למרוץ, כאשר המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא 18 בנובמבר.

בינתיים, התמיכה באינפנטינו עדיין חזקה בחלקים נרחבים של העולם. באוקיאניה, למשל, נשיא התאחדות הכדורגל של קלדוניה החדשה, סטיב לאיגל, אמר כי רוב ראשי ההתאחדויות באזור ממשיכים לתמוך בו. "אנחנו נתמוך בו עד הסוף", אמר לרויטרס, והסביר כי אינפנטינו הצליח לבנות נאמנות בקרב התאחדויות קטנות בזכות השקעה גדולה יותר בצרכים שלהן ובפיתוח הכדורגל.

גם באפריקה, לפי מקור בכיר ב-CAF, רוב מוחלט של נשיאי ההתאחדויות עדיין מרוצים מאינפנטינו ומאמינים שהמשך התמיכה בו יוביל להגדלת תקציבי הפיתוח.

לא מעוניין להתמודד על התפקיד. אל-חלאיפי ( צילום: Lars Baron/Getty Images )

מרוקו, אחת ההתאחדויות המשפיעות באפריקה, אף נמנית עם תומכיו הפומביים של אינפנטינו. גורם בכיר ב-CAF טען כי גורמים בכדורגל האפריקאי מאמינים שיו"ר ההתאחדות המרוקאית, פאוזי לקג'אה, קיבל הבטחה לפיה גמר מונדיאל 2030 ייערך באזור קזבלנקה, בתמורה לסיוע בשמירת התמיכה האפריקאית באינפנטינו. פיפ"א הכחישה כי הובטח למרוקו אירוח הגמר בתמורה לתמיכה פוליטית, ואילו לקג'אה אמר כי הגמר ייערך באזור קזבלנקה, אף שפיפ"א טרם הכריזה רשמית על האצטדיון המארח.

אינפנטינו נהנה בנוסף מתמיכת CONMEBOL, התאחדות הכדורגל של דרום אמריקה, בעוד ההתנגדות אליו נותרה בעיקר בגוש האירופי ובחלקים מאסיה וצפון אמריקה.

במקום להדיח - לצמצם סמכויות?

היעדר מועמד שמסוגל לנצח את אינפנטינו מוביל כעת חלק מיריביו לשקול אפשרות אחרת: שינוי מבנה הכוח בתוך פיפ"א. לפי רויטרס, גורמים בארגון בוחנים אפשרות לצמצם או לחלק מחדש חלק מהסמכויות המרוכזות כיום בידי הנשיא, אם יגיעו למסקנה שלא ניתן להביס אותו בקלפי.

ההתאחדות המרוקאית תומכת באינפנטינו. פאוזי לקג'אה ( צילום: Kevin C. Cox/Getty Images )

הדיון עשוי להתמקד בהגברת הפיקוח על החלטות מסחריות ואסטרטגיות משמעותיות ובחלוקה מחדש של הסמכויות בהנהגת פיפ"א. דיאלו אישר כי סוגיית חלוקת הכוח בתוך הארגון נמצאת על הפרק, ואף נשאל על האפשרות להעביר סמכויות מסוימות מהנשיא למזכ"ל הממונה. "זה חלק מהדיון שאנחנו צריכים לקיים כעת בתוך אופ"א", השיב.