הפגנה לפני המשחק בין באר-שבע לאלקמאר ( צילום: שי מוגילבסקי, הולנד )





הפועל באר-שבע מחפשת ניצחון ראשון בשלב הליגה של הליגה האירופית. האלופה הישראלית מתארחת בשעה זו אצל אלקמאר במסגרת המחזור השני, אחרי שפתחה את הקמפיין עם 0:0 מול דינמו זאגרב במשחק ה"ביתי" בבוקרשט. זהו המפגש הראשון בהיסטוריה בין שתי הקבוצות, שמנסות להשיג שלוש נקודות ראשונות במפעל.

הקבוצה של רן קוז'וך מגיעה אחרי שלושה ניצחונות ליגה רצופים, האחרון שבהם 0:2 בחוץ על עירוני טבריה בשבת. ז'ואאו ויקטור ואמנקווה פורסון כבשו שערי בכורה במדי האדומים, כשהגנאי הוסיף גם בישול לברזילאי. למרות הניצחון, בבאר-שבע לא היו מרוצים מהיכולת, וכעת הם מקווים להציג הופעה משכנעת יותר בהולנד ולתרגם את המומנטום המקומי להצלחה גם באירופה.

גלריה מרציאנו מול איוב אופקיר ( צילום: AP Photo/Patrick Post )

אלקמאר מגיעה אחרי הפסד הליגה הראשון שלה העונה, 2:0 בחוץ לפיינורד בשבת. גם במחזור הפתיחה של הליגה האירופית ההולנדים לא הצליחו לכבוש ונכנעו 1:0 לסנדרלנד באנגליה. אחרי שני הפסדי החוץ האלה, שביניהם ניצחו 0:1 את טלסטאר בליגה, הם מקווים לנצל את החזרה לאצטדיונם הביתי כדי לעלות על הלוח במפעל.

ברקע המשחק עומדת סערת האוהדים: הרשויות באלקמאר אסרו על כניסת אוהדי באר-שבע מטעמי ביטחון , וההחלטה נותרה בעינה למרות ניסיונות המועדון והגורמים הישראליים לשנותה. כפי שפורסם ב-ynet, שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, הציע לאפשר את הגעתם של 150 אוהדים בלבד, אך נענה בשלילה ותקף את ראשת העיר. כ־50 אוהדים כבר הגיעו לאמסטרדם, וחלקם התארגנו לצפייה משותפת במיקום סודי. בכל מקרה, הפגנה פרו-פלסטינית, כצפוי, נרשמה לפני המשחק בסמוך לאצטדיון.

הפגנה פרו-פלסטינית בסמוך לאצטדיון ( צילום: שי מוגילבסקי )

אבו רומי במאבק פיזי מול מיס דה ויט ( צילום: AP Photo/Patrick Post )

נטורה חוסם את ביסקוב ( צילום: AP Photo/Patrick Post )

מהלך המשחק

דקה 1': השופט רדוסלב גידז'נוב (בולגריה) מוציא לדרך את המשחק באצטדיון AFAS באלקמאר.

דקה 6': הזדמנות ראשונה להולנדים. אחרי שתי קרנות רצופות לאלקמאר, חוס נגח מעל השער של מרציאנו.

דקה 24': אחרי שהתעסקו בעיקר במגננה, שחקני הפועל באר-שבע תפסו את הגנת אלקמאר לא מוכנה, אבל זלטאנוביץ', שקיבל כדור ברחבת היריבה, התמהמה והוציא את העוקץ מהמהלך.

הרכבים

אלקמאר: יארי דה בוסר, סייה מאיקומה, ואוטר חוס, ווסלי הודט, מיס דה ויט, דייב קוואקמן, פיר קופמיינרס, איוב אופקיר, ולדמאר אנדראסן, רו-זאנג'לו דאל, בנדגוז קובאץ'.