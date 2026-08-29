פריז סן ז'רמן שוב סירבה להיכנע. אלופת צרפת ואירופה חילצה אתמול (שישי) 2:2 דרמטי מול ליל, בזכות שני שערים בתוספת הזמן, ובכך השלימה קאמבק שני ברציפות בפתיחת העונה. המאמן לואיס אנריקה התלהב מרוח הלחימה של שחקניו והודה בסיום: "זה סימן ההיכר שלנו".

ליל למעשה כבר הייתה בדרך לניצחון יוקרתי, כשהוליכה 0:2 בדקה ה-91 אבל אז ויטיניה צימק וארבע דקות לאחר מכן היה זה הקפטן מרקיניוס שהשווה בצורה סופר-דרמטית בדרך לחלוקת נקודות. עבור פריז מדובר בתיקו שני ברציפות בליגה, אחרי שגם במחזור הפתיחה מול ראן הצליחה לחזור מפיגור ולסיים ב-2:2.

גלריה מרקיניוס חוגג את השוויון המאוחר ( צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias )

"זו החותמת של הקבוצה הזו בשלוש השנים האחרונות", אמר לואיס אנריקה לאחר המשחק. "כשכולם חושבים שאנחנו מתים, יש לנו את היכולת להפוך את זה". המאמן הספרדי טען כי קבוצתו אף הייתה ראויה ליותר מנקודה: "אני חושב שהגיע לנו יותר מזה, אבל זה הכדורגל. כדורגל לפעמים לא הוגן, אבל צריך להבקיע שערים כדי לנצח".

למרות הקאמבק המרשים, פ.ס.ז' עדיין לא פתחה את העונה כפי שקיוותה. הקבוצה נמצאת כעת ברצף של שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, לאחר שהתקשתה להתאושש מההפסד לסופרקאפ הצרפתי מול לאנס - שהגיע ימים ספורים לאחר שזכתה בסופרקאפ האירופי מול אסטון וילה.

ניסה לשמור על פרספקטיבה חיובית. לואיס אנריקה ( צילום: Sameer AL-DOUMY / AFP )

לואיס אנריקה, עם זאת, ניסה לשמור על פרספקטיבה חיובית. "אתם אולי חושבים ששתי נקודות משני משחקים זה לא הרבה, אבל כשמסתכלים על התוצאות שקיבלנו בשנה שעברה בראן ובליל, למעשה השגנו נקודה אחת יותר בשני המשחקים האלה", אמר. "אנחנו מנסים להישאר חיוביים. ברור שאנחנו צריכים להשתפר ולהציג רמה גבוהה יותר. אבל אני חושב שהקבוצה הראתה את היכולת שלה להילחם עד הדקה האחרונה".