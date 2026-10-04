רק לפני שנה מעמדו של ג'וד בלינגהאם בנבחרת אנגליה היה מוטל בספק. תומאס טוכל השאיר אותו מחוץ לסגל באוקטובר 2025, ואף הבהיר כי הקשר לא יקבל יחס מיוחד בדרך למונדיאל. אלא שמאז השתנו לא מעט דברים, כולל מספר הצגות בשלבי ההכרעה של גביע העולם, וכעת, אחרי תצוגת ענק אתמול (שבת) בניצחון 0:7 על קרואטיה בליגת האומות, בתקשורת האנגלית כבר מדברים עליו כמי שעשוי להפוך לאחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים.

בלינגהאם, שכבר הוכיח את מעמדו כשחקן על בריאל מדריד ובנבחרת אנגליה, היה הכוח המניע מאחורי התצוגה המרשימה אתמול ברייקה. הקשר בן ה-23 כבש שער, בישל עוד שלושה, ואף סיים את המשחק עם סרט הקפטן לאחר שהארי קיין הוחלף. עבור קרואטיה זה היה ההפסד הגדול בתולדותיה.

גלריה הצגה בלתי נשכחת. ג'וד בלינגהאם ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

"הוא יכול להפוך לאחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים", קבע רוי קין, כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד ונבחרת אירלנד, לאחר המשחק. "כרגע הוא כדורגלן מדהים. הוא החבילה המלאה - העוצמה בריצה, המסירות, האיום על השער. הדרך שבה הוא מתפתח כשחקן, ואני עדיין חושב שיש לו עוד הרבה לאן להתקדם".

בלינגהאם, שנבחר לאחרונה לשחקן השנה של אנגליה בפעם השנייה ברציפות, הולך ומבסס את מעמדו גם בנבחרת. מגן העבר האנגלי מאט אפסון אמר כי הוא "נעול" על עמדת הקשר ההתקפי המרכזי, בעוד קין הדגיש דווקא את התרומה שלו ללא הכדור.

"הוא היה פנטסטי עם הכדור, אבל מה שהוא עושה בלי הכדור מרים את כל השחקנים האחרים", אמר קין. "אם יש לך שחקן כל כך טוב בקבוצה, שמדהים עם הכדור, משחק בריאל מדריד ועושה דברים נפלאים, אבל גם עובד כל כך קשה בלי הכדור – זה פשוט נותן השראה לשאר השחקנים. הוא מנהיג עצום עבורם".

ההופעה בקרואטיה הייתה חריגה גם במונחים הסטטיסטיים. בלינגהאם היה מעורב ישירות ביותר משני שערים במשחק של אנגליה לראשונה בקריירה, והפך לשחקן הראשון שמבשל שלושה שערים במשחק עבור שלושת האריות מאז טרנט אלכסנדר-ארנולד מול סן מרינו בנובמבר 2021.

מחמאות מקיר לקיר. בלינגהאם עם תומאס טוכל ( צילום: MARKO PERKOV / AFP )

גם חלוץ העבר איאן רייט התרשם במיוחד מהיכולת של בלינגהאם לייצר סכנה פעם אחר פעם. "כשהוא על המגרש, הוא תמיד דוחף קדימה ושוב קדימה", אמר רייט. "הוא היה מעורב בכל דבר. האתלטיות שלו, היכולת הטכנית, האינטנסיביות. הוא אף פעם לא מוריד הילוך. הוא נכנס לרחבה שוב ושוב ותמיד נמצא שם, לעיתים קרובות כשהוא לא מסומן".

מי שמבחינתו מדובר בתהליך מתמשך הוא טוכל עצמו. המאמן הגרמני נשאל אם בלינגהאם הגיע לרמה חדשה והשיב בחיוב, אך הדגיש כי השחקן והנבחרת חייבים להמשיך להתפתח. "כן, כרגע זה נראה כך, ותמיד צריך להגיע לרמה הבאה", אמר טוכל. "אי אפשר לעמוד במקום. אתה חייב להתפתח ולדחוף את עצמך לרמה הבאה, אחרת קבוצות אחרות ישיגו אותך".