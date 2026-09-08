טקס הענקת פרס כדור הזהב לשנת 2026 הולך ומתקרב, ובקרוב נדע מי יהיה השחקן הבא שייכנס לרשימת הזוכים היוקרתית. היום (שלישי) פורסמה רשימת המועמדים הסופיים על ידי המגזין France Football, כאשר בדומה להערכות גם ליאו מסי נכלל בה למרות שהוא לא משחק באחת מהליגות המובילות באירופה.
מועמדותו של כוכב נבחרת ארגנטינה, שכבר זכה שמונה פעמים בתואר היוקרתי, הפכה לרלוונטית מבחינת המארגנים לאחר קמפיין גביע עולם מרשים בו נעצר בגמר על ידי ספרד. ההפסד בגמר הגדול ככל הנראה הקטין את הסיכויים שלו אכן לזכות בתואר תשיעי.
הזוכה של השנה שעברה, עוסמאן דמבלה, יתמודד על הפרס גם השנה, כאשר לצדו נמצאים עוד תעשה שחקנים נוספים של פ.ס.ז'. רודרי, שזכה בפרס בשנת 2024, חזר למרוץ לאחר שהוביל את נבחרתו לזכייה מרשימה במונדיאל בקיץ. גם הארי קיין, לאמין ימאל ומייקל אוליסה נחשבים למועמדים בולטים.
הרשימה המלאה: פאו קובארסי (ברצלונה), מארק קוקורייה (ריאל מדריד), עוסמאן דמבלה (פ.ס.ז'), לואיס דיאס (באיירן מינכן), ברונו פרננדש (מנצ'סטר יונייטד), גבריאל מגאלייש (ארסנל), ארלינג הולאנד (מנצ'סטר סיטי), אשרף חכימי (פ.ס.ז'), הארי קיין (באיירן מינכן), חביצ'ה קברצחליה (פ.ס.ז'), לאמין ימאל (ברצלונה), סאדיו מאנה (אל-נאסר), מרקיניוס (פ.ס.ז'), לאוטרו מרטינס (אינטר), קיליאן אמבאפה (ריאל מדריד), נונו מנדש (פ.ס.ז'), לאו מסי (אינטר מיאמי), ז'ואאו נבש (פ.ס.ז'), מייקל אוליסה (באיירן מינכן), ויליאן פאצ'ו (פ.ס.ז'), חוליאן קיניונס (אל-קאדסיה), דקלן רייס (ארסנל), רודרי (ברצלונה), פביאן רואיס (פ.ס.ז'), ויליאם סאליבה (ארסנל), פראן טורס (פ.ס.ז'), דאיו אופמקאנו (באיירן מינכן), ויניסיוס ג'וניור (ריאל מדריד) וויטיניה (פ.ס.ז').
השמות נוצצים במיוחד שנותרו מחוץ לרשימה: ראפיניה (ברצלונה), בראדלי ברקולה (ליברפול), פדרי (ברצלונה), חוליאן אלבארס (אתלטיקו מדריד), אונאי סימון (אתלטיק בילבאו), פדריקו ואלוורדה (ריאל מדריד), דני אולמו (ברצלונה)