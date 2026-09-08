טקס הענקת פרס כדור הזהב לשנת 2026 הולך ומתקרב, ובקרוב נדע מי יהיה השחקן הבא שייכנס לרשימת הזוכים היוקרתית. היום (שלישי) פורסמה רשימת המועמדים הסופיים על ידי המגזין France Football, כאשר בדומה להערכות גם ליאו מסי נכלל בה למרות שהוא לא משחק באחת מהליגות המובילות באירופה.