לאו מסי חשף הלילה (בין שני לשלישי) את החולצה המיוחדת שילבש במשחקו האחרון במדי הנבחרת, מול בנין ב-6 באוקטובר באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס.

על החולצה, אותה פרסם בחשבון האינסטגרם שלו, יופיעו מספרים בצבע זהב וקווים המדמים קרני שמש. "משחק אחרון...חולצה לכל החיים", חתם מסי את הפוסט.

המשחק מול בנין צפוי להיות מוקדש כולו למסי, שיקבל את טקס הפרידה הרשמי שלו מהנבחרת מול הקהל הארגנטינאי.

כך תגיע לסיומה קריירה בינלאומית היסטורית. מסי הוביל את ארגנטינה לזכייה בקופה אמריקה ב-2021, בפיינליסימה ב-2022 ובמונדיאל בקטאר באותה שנה, וכן לקופה אמריקה נוספת ב-2024. עוד קודם לכן זכה במדליית הזהב האולימפית בבייג'ינג ב-2008 ובמונדיאל עד גיל 20 ב-2005.