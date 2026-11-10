צ'לסי הזהירה את אנשי המועדון מפני חשיפת מידע פנימי על מצבם של שחקנים באמצעות משחק ה"פנטזי" של הפרמייר-ליג – כך על פי דיווחים שונים בממלכה. הסיבה שעוררה את החשד אצל הבלוז: פציעתו של ז'ואאו פדרו נחשפה לכאורה בעקבות שינויים בהרכבי המשתתפים במשחק.

על פי דיווח ב-BBC, המועדון שלח הודעת דואר אלקטרוני לעובדיו, ובה הזכיר להם את "ההשלכות האפשריות של שימוש במידע פנימי במסגרת משחקי פנטזי ופלטפורמות משחק ציבוריות אחרות". זאת, לאחר שפדרו נעדר במפתיע מההפסד הביתי 2:0 לטוטנהאם, בשל פציעה בשריר הארבע-ראשי.

גלריה הפציעה שלו "הודלפה". פדרו ( צילום: REUTERS/David Klein )

כמה מיוצרי התוכן הבולטים בתחום הפנטזי טענו כי הבחינו בכך שהחלוץ מורגן רוג'רס, לצד כמה מאנשי צ'לסי, הסירו את פדרו מההרכבים שלהם עוד לפני שריקת הפתיחה, אף שהמועדון טרם פרסם הודעה על פציעתו.

מאמן הקבוצה, צ'אבי אלונסו, אמר לאחר המשחק כי לא היה מודע לנושא: "אני לא מתעסק במשחקי הפנטזי, ולכן לא ידעתי על כך".

היה צריך להיות זהיר יותר? רוג'רס ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

זו אינה הפעם הראשונה שצ'לסי מתמודדת עם "הדלפת מידע" מהסוג הזה. בעונה שעברה, תחת המנג'ר ליאם רוזניור, הודלפו הרכבי הקבוצה לפני שני המשחקים מול פ.ס.ז' בליגת האלופות. במקרה אחר, הספר של מארק קוקורייה חשף ברשתות החברתיות כי פדרו וקול פאלמר יחמיצו משחק מול ברייטון. גם בארסנל, ליברפול, ניוקאסל ואסטון וילה נרשמו מקרים שבהם דלפו הרכבים למשתמשי הפנטזי. באחד המקרים הבולטים, נחשפה היעדרותו של ג'ק גריליש, אז שיחק בקבוצה מברמינגהאם, מהסגל לקראת משחק מול לסטר בפברואר 2021.