הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו בשיאה. הכוכב בן ה-41 עזב אתמול (רביעי) במפתיע את מחנה נבחרת פורטוגל לאחר שלא שותף בניצחון 1:2 על נורבגיה ואף לא היה מיועד לפתוח במשחק הערב (21:45) דנמרק בליגת האומות, וכעת - לפי העיתון "א-בולה" - הוא עלול לשלם מחיר כבד על החלטתו. לפי תקנון המשמעת של ההתאחדות הפורטוגלית, רונאלדו עשוי לעמוד בפני השעיה של חודש ועד חצי שנה, לצד קנס כספי.

ההתאחדות הפורטוגלית אישרה את עזיבתו של חלוץ אל נאסר, כאשר הסיבה הרשמית למהלך עדיין אינה ברורה במלואה. לפי התקנון, שחקן שזומן לנבחרת ועוזב או אינו מתייצב לאימון, משחק או פעילות של הנבחרת ללא הצדקה, צפוי להשעיה של בין חודש לשישה חודשים. כמו כן, נקבע גם קנס של בין 500 ל-1,000 אירו.

גלריה יאמר שלום לנבחרת? רונאלדו ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

המתיחות סביב רונאלדו החלה עוד במהלך משחקה של פורטוגל מול נורבגיה. החלוץ פתח בהרכב בניצחון 0:1 על וויילס במחזור הראשון, אך נותר על הספסל לאורך כל ה-1:2 באוסלו. בסיום המשחק הוא נראה מאוכזב, ירד לחדר ההלבשה ולא הצטרף לשחקנים במחווה לקהל הפורטוגלי.

למחרת, רונאלדו אמנם הגיע למתחם האימונים, אך הסתפק בעבודה בחדר הכושר במלון ולא השתתף באימון על הדשא. המצב עורר דאגה בהתאחדות, עד כדי כך שנשיא ההתאחדות הפורטוגלית, פדרו פרואנסה, הגיע לקופנהגן בעקבות ההתפתחויות.

מתבצר בעמדתו. ז'סוס ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

זמן קצר לאחר מסיבת העיתונאים של המאמן ז'ורז'ה ז'סוס, עזיבתו של רונאלדו את מחנה הנבחרת אושרה. "אחרי מסיבת העיתונאים של מאמן הנבחרת, ובעקבות שיחה עם נשיא התאחדות הכדורגל הפורטוגלית, החלטתי לעזוב את מחנה האימונים של הנבחרת", הצהיר רונאלדו בפוסט שפרסם. "בבוא העת אספר לכל העם הפורטוגלי את האמת על הסיבות שהובילו לעזיבתי את הנבחרת, שלה תמיד הקדשתי את עצמי. עכשיו זה הזמן לאחל בהצלחה לפורטוגל ולכל חבריי לנבחרת".

רונאלדו עוזב את מחנה הנבחרת

Cristiano Ronaldo leaves the stadium and heads to the Portugal team hotel, where he will wait for his private jet back to Madrid. pic.twitter.com/rnNLXyTVA8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 30, 2026

ז'סוס עצמו היה נחרץ בעמדותיו: "אם אצטרך אותו, הוא ישחק. אם לא, הוא לא ישחק. אני זה שמחליט. במועדון הנשיא קובע, בנבחרת אני אחראי".

הדברים, כך נראה, לא עברו בשקט אצל משפחת רונאלדו. אלמה אביירו, אחותו של הכוכב, שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה פוסט שהביע תמיכה באחיה וביקר את היחס שהוא מקבל מהנבחרת, מהתקשורת ומהציבור בפורטוגל. לצד הדברים הופנתה ביקורת חריפה כלפי חלק מהציבור במדינה, שאליו התייחסה כ"קנאי, מזלזל ובור". אלמה הוסיפה בעצמה שתי מילים: "מספיק עם זה".

"הגוף כבר לא אותו דבר. כולם יודעים את זה, וגם הוא יודע". רונאלדו ( צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

ז'וזה מוריניו התייחס גם הוא לסערה סביב רונאלדו ועזיבתו את מחנה נבחרת פורטוגל, והבהיר כי לדעתו הכוכב הגדול חייב להתאים את עצמו למציאות החדשה. "כריסטיאנו הוא כריסטיאנו. הוא ווינר. יש לו את האגו הזה כי במשך 20 שנה האגו הזה ייצר שערים, תארים ושיאים. בסדר. אבל עכשיו הוא צריך לרסן אותו. הגוף כבר לא אותו דבר. כולם יודעים את זה, וגם הוא יודע", אמר מוריניו.

המאמן הפורטוגלי גם העניק גיבוי לז'ורז'ה ז'סוס, שנמצא במרכז הסערה לאחר שהותיר את רונאלדו על הספסל. "ז'סוס הוא מאמן טוב. הוא יודע איך להתמודד עם אישים גדולים והוא לא מפחד. אם הוא מקבל החלטה מסוימת, זה משום שהוא חושב שהיא הטובה ביותר עבור הקבוצה, ולא עבור התדמית של שחקן אחד", אמר מוריניו.