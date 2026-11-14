קו אופקי קצר יחצה מעתה את הספרה 7 על גב חולצת נבחרת פורטוגל. ההתאחדות הפורטוגלית חשפה את העיצוב לקראת המשחק הערב (שבת) מול דנמרק בליגת האומות, כמחווה לכריסטיאנו רונאלדו. המספר של הקפטן הפורש יעבור לשחקנים הבאים, והקו שיתווסף לספרה יבדיל בין החולצות שלהם לזו שלבש רונאלדו.
"הגיע הזמן ל־7 חדש, כי אחד יישאר לנצח", נכתב בחשבון הרשמי של הנבחרת. הראשון שישחק עם הספרה 7 בעיצובה החדש הוא קרלוס פורבס. שחקן הכנף של קלאב ברוז' קיבל את המספר למשחקי הנבחרת בחלון הנוכחי. רפאל לאאו ממילאן, שנעדר מהסגל בגלל פציעה, הוא המועמד המוביל לקבל את החולצה באופן קבוע.
עוד לפני שריקת הפתיחה בבראגה יעלו כל שחקני פורטוגל לכר הדשא בחולצות עם המספר 7. בדקה השביעית מתוכננת הפסקה של דקה כדי לאפשר לקהל לעמוד ולהריע לרונאלדו. הקפטן הודיע ב-5 בנובמבר על פרישתו מהנבחרת אחרי 146 שערים ב־234 הופעות. הוא הוביל את פורטוגל לזכייה ביורו 2016 ולשתי זכיות בליגת האומות.