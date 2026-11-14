קו אופקי קצר יחצה מעתה את הספרה 7 על גב חולצת נבחרת פורטוגל. ההתאחדות הפורטוגלית חשפה את העיצוב לקראת המשחק הערב (שבת) מול דנמרק בליגת האומות, כמחווה לכריסטיאנו רונאלדו. המספר של הקפטן הפורש יעבור לשחקנים הבאים, והקו שיתווסף לספרה יבדיל בין החולצות שלהם לזו שלבש רונאלדו.

קו אופקי קצר יחצה מעתה את הספרה 7 על גב חולצת נבחרת פורטוגל. ההתאחדות הפורטוגלית חשפה את העיצוב לקראת המשחק הערב (שבת) מול דנמרק בליגת האומות, כמחווה לכריסטיאנו רונאלדו. המספר של הקפטן הפורש יעבור לשחקנים הבאים, והקו שיתווסף לספרה יבדיל בין החולצות שלהם לזו שלבש רונאלדו.

קו אופקי קצר יחצה מעתה את הספרה 7 על גב חולצת נבחרת פורטוגל. ההתאחדות הפורטוגלית חשפה את העיצוב לקראת המשחק הערב (שבת) מול דנמרק בליגת האומות, כמחווה לכריסטיאנו רונאלדו. המספר של הקפטן הפורש יעבור לשחקנים הבאים, והקו שיתווסף לספרה יבדיל בין החולצות שלהם לזו שלבש רונאלדו.