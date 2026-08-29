באיירן מינכן פתחה את עונת 2026/27 ברגל ימין ובסטייל, כשהביסה אתמול (שישי) 1:5 את שטוטגרט באליאנץ ארנה. מעבר לניצחון המשכנע, מי שגנב את ההצגה במחצית השנייה היה איסמעיל סאייברי, הרכש החדש של הבווארים, שעלה מהספסל ובישל שני שערים בתוך 30 דקות.

המשחק היה למעשה שחזור של גמר הגביע הגרמני מהעונה שעברה, אבל הפעם יחסי הכוחות היו ברורים. באיירן של וינסנט קומפני שלטה במשחק והצליחה לפתוח את העונה עם שלוש נקודות, כשהיא מספקת הצהרת כוונות ראשונה לקראת המאבק על האליפות.

גלריה סאייברי חוגג עם פבלוביץ' ( צילום: Alex Grimm/Getty Images )

בדקה ה-21 הגיע השער הראשון. ג'ושוע קימיך שלח כדור קרן מדויק להפליא, שמצא את ראשו של דאיו אופמקאנו. הבלם הצרפתי הסיט את הכדור לפינה הרחוקה והעלה את המארחת ל-0:1. שטוטגרט הצליחה לחזור למשחק ולמצוא את השוויון, אך באיירן לא נלחצה. קימיך היה מעורב גם בשער השני, כשסיפק את הבישול למייקל אוליסה, שהחזיר את היתרון לבווארים.

ואז הגיע תורו של סאייברי. הרכש המרוקאי מפ.ס.וו עלה למגרש לחצי השעה האחרונה וכמעט מיד הפך לאחד השחקנים המרכזיים בהתקפה של באיירן. בדקה ה-82 הוא קיבל כדור בתוך הרחבה, התגבר על שחקן הגנה ובמקום לנסות לכבוש בעצמו בחר לפרגן לאלכסנדר פבלוביץ'. המסירה המדויקת שלו הסתיימה בשער הרביעי של באיירן.

בתוספת הזמן סאייברי השלים בישול שני. לאחר חילוץ כדור בחלק המגרש של שטוטגרט, הוא קיבל את הכדור מטום בישוף ושלח מסירת עומק מצוינת ללואיס דיאס. הקולומביאני נותר לבד מול השוער וקבע 1:5, בדרך לניצחון מוחץ.

לא התרשם. קומפני ( צילום: REUTERS/Angelika Warmuth )

על פי נתוני Opta, המרוקאי הפך לשחקן השישי מאז עונת 2004/05 שרושם שני בישולים כבר בהופעת הבכורה שלו בבונדסליגה. הוא הצטרף לרשימה מכובדת שבה נמצאים, בין היתר, לואיס דיאס, רוקה קרוס, שינג'י אונו וטוני קרוס.

עבור מנואל נוייר, המשחק היה מיוחד במיוחד, כאשר השוער הוותיק רשם את הופעתו ה-600 במדי באיירן מינכן בכל המסגרות. "להתחיל את העונה בצורה כזאת זה חלום", אמר נוייר לאחר המשחק. "זו התוצאה שקיווינו לה. תמיד מעצבן לספוג, אבל אי אפשר למנוע כל מצב בקלות מול קבוצה טובה כמו שטוטגרט".